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İsrail, Mossad Başkanı David Barnea'nı müzakereler için Katar'a yapmayı planladığı geziyi iptal - Son Dakika
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İsrail, Mossad Başkanı David Barnea'nı müzakereler için Katar'a yapmayı planladığı geziyi iptal

İsrail ve Gazze arasındaki müzakereleri yeniden başlatma planları çerçevesinde, Mossad Başkanı David Barnea'nın Katar'a yapmayı planladığı geziyi iptal ettiği belirtildi. İsrail'in 135 rehinenin olduğuna inandığı Gazze'deki durumla ilgili resmi müzakereler henüz yeniden başlamadı, ancak taraflar hızlı bir şekilde başlatmanın yollarını tartışıyor

İsrail, Mossad Başkanı David Barnea\'nı müzakereler için Katar\'a yapmayı planladığı geziyi iptal
14.12.2023 - 13:49,
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İsrail ve Gazze arasındaki müzakerelere olan bir kaynağın CNN'ye verdiği bilgilere göreİsrail, Mossad başkanınınolası ikinci bir rehine serbest bırakma anlaşmasına ilişkin müzakereleri yeniden başlatmak üzere Katar'a yapmayı planladığı geziyi iptal etti.

Kaynak, Mossad direktörü David Barnea'nın Gazze'de Hamastarafından tutulan rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin daha önce görüşmelerin yapıldığı Katar'ın başkenti Doha'ya gitmeyeceğini söyledi.

İsrail'in KANAL 13 kanalı ilk olarak Çarşamba günü, Başbakan Benjamin Netanyahu liderliğindeki İsrail savaş kabinesinin geziyi iptal ettiğini ve üst düzey İsrailli yetkililerin müzakereleri yeniden başlatmak için Katar'a gitmeyeceğini bildirdi.

İsrail başbakanlığı Gazze'de 115'i hayatta olmak üzere 135 rehinenin kaldığına inanıyor.

Doha'da yürütülen rehine görüşmelerinin bu ayın başlarında kesintiye uğramasından bu yana resmi müzakereler yeniden başlamadı.

Ancak birçok kaynak, İsrail, ABD ve Katar'ın tartışmaları hızlı bir şekilde başlatmanın yollarını tartışmaya devam ettiğini söyledi. Görüşmelere aşina olan bir kaynak, "Hiç durmadık" dedi.

Bazı İsrailli rehinelerin aileleri, Barnea'nın seyahatinin iptal edilmesi kararına öfkelendi ve açıklama talep etti. Açıklamada, "İlgisizlikten, çıkmazdan bıktık" denildi.

Açıklamada, "Aileler, Mossad Direktörü'nün rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşma yapılması yönündeki talebinin reddedildiği yönündeki iddia karşısında şok oldu" ifadelerine yer verildi. "Bu duyuru, ebeveynlerin Başbakan ve Savunma Bakanı ile henüz yanıtlanmayan görüşme talebinin göz ardı edilmesine ek olarak geldi."

Barnea, İsrail adına rehine müzakerelerine liderlik ederken, Amerikalı mevkidaşı CIA Direktörü Bill Burns de aynısını ABD adına yaptı.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Gazze, Hamas, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Mossad Başkanı David Barnea'nı müzakereler için Katar'a yapmayı planladığı geziyi iptal - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Mossad Başkanı David Barnea'nı müzakereler için Katar'a yapmayı planladığı geziyi iptal - Son Dakika
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