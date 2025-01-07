İsrail Nagel Komitesi'nden İsrail hükümetine uyarı: Türkiye ile savaşa hazırlanılmalı - Son Dakika
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Dünya

İsrail Nagel Komitesi'nden İsrail hükümetine uyarı: Türkiye ile savaşa hazırlanılmalı

İsrail Nagel Komitesi\'nden İsrail hükümetine uyarı: Türkiye ile savaşa hazırlanılmalı

İsrail Nagel Komitesi, Türkiye ile potansiyel bir savaşa hazırlanması gerektiği konusunda İsrail hükümetini uyardı.

07.01.2025 01:47
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Bir yılı aşkın süredir Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail, saldırılarını Lübnan, Suriye ve Yemen'e doğru genişletirken; İsrail Nagel Komitesi'nden dikkat çeken bir çağrı geldi.

TÜRKİYE İLE SAVAŞ UYARISI

The Jerusalem Post'un haberine göre, komite İsrail'in Türkiye ile potansiyel savaşa hazırlanması gerektiği konusunda uyardı.

Savaş ve Çatışma, Jerusalem Post, Politika, Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail, Dünya, Yemen, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Nagel Komitesi'nden İsrail hükümetine uyarı: Türkiye ile savaşa hazırlanılmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • hakan çakmak:
    Bunlarla savaşmak bize kısmet olur inşallah 27 7 Yanıtla
  • muzaffer doğan:
    vallahi bekliyoruz hele bi duvara işeyin 23 5 Yanıtla
  • Tarik Kanal:
    inşallah en kısa zaman da… 19 7 Yanıtla
  • Akif Kececi:
    savaşı izlediginiz bilgisayar oyunları sanmayin çok savaşmak isteyen gitsin savaşsın ülkemizin hiç bir toprağına düşman bombasi düşmesin rahat durun. 12 5 Yanıtla
  • tom mchardyson:
    İsrail ile savaş dünya savaşı başlatmak demek türkiye büyük bi savaş olmadıkça hiçbir savaşa fiilen katılamaz dolaylı yoldan katılır 12 5 Yanıtla
  • Erdem Cambaz:
    Türkiye'yi Filistin Lübnan sanma İsrail sakın savaşa girmeyi hiç düşünme 2 1 Yanıtla
  • ZEKİ REİS:
    savaş açlık ve sefalet getirir. öyle avm çocuklarının yapacağı iş değil 2 1 Yanıtla
  • Kemsl:
    Bi ziksem sizi 2 1 Yanıtla
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