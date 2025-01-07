İsrail Nagel Komitesi\'nden İsrail hükümetine uyarı: Türkiye ile savaşa hazırlanılmalı

Dünya

Bir yılı aşkın süredir Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail, saldırılarını Lübnan, Suriye ve Yemen'e doğru genişletirken; İsrail Nagel Komitesi'nden dikkat çeken bir çağrı geldi.

TÜRKİYE İLE SAVAŞ UYARISI

The Jerusalem Post'un haberine göre, komite İsrail'in Türkiye ile potansiyel savaşa hazırlanması gerektiği konusunda uyardı.