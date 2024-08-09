İsrail, Norveçli diplomatların statülerini iptal etti - Son Dakika
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İsrail, Norveçli diplomatların statülerini iptal etti

İsrail, Norveçli diplomatların statülerini iptal etti

İsrail Dışişleri Bakanı Yısrael Katz'ın, Filistin nezdindeki diplomatik temsilcilerden 8 Norveçli diplomatın statülerini iptal etme açıklamasının ardından AB tepki gösterdi.

09.08.2024 11:58
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İsrail Dışişleri Bakanı Yısrael Katz'ın, Filistin nezdindeki diplomatik temsilcilerden 8 Norveçli diplomatın statülerini iptal etme açıklamasının ardından AB tepki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yısrael Katz dün yaptığı açıklamada, "İsrail'de Filistin Yönetimi'nin işleriyle ilgilenen 8 Norveçli diplomatın diplomatik statülerinin iptal edilmesini emrettim. Norveç, 7 Ekim'den sonra Filistin terörüyle mücadele etmek ve İran şer eksenine karşı savaşında İsrail'i desteklemek yerine, bir Filistin devletini tanıyarak Hamas katillerini ve tecavüzcülerini ödüllendirmeyi tercih etti. Ancak bununla da kalmadılar; Başbakan ve Savunma Bakanı hakkında tutuklama emri çıkarılması talebiyle UCM'de aleyhimize açılan temelsiz davaya da katıldılar. Norveç, Filistin meselesinde tek taraflı bir politika izlemiştir ve bu nedenle herhangi bir müdahalenin dışında kalacaktır. Bize saldıranlar ve bize karşı tek taraflı bir politika izleyenler bunun bedelini ödeyeceklerdir" dedi.

"BU HAKSIZ KARARI ŞİDDETLE KINIYORUM"

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell açıklamaya tepki göstererek, "Benjamin Netanyahu Hükümeti'nin Filistin Yönetimi ile iş yapan Norveçli diplomatların diplomatik statüsünü iptal etme kararının ardından Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide'den bir çağrı aldım. Oslo Anlaşmaları'nın ruhuna aykırı olan ve Filistin Yönetimi ile normal ilişkileri ve iş birliğini orantısız bir şekilde bozan bu haksız kararı şiddetle kınıyorum. Talimatlarım üzerine, Tel Aviv'deki AB Delegasyonu Başkanı pozisyonumuzu İsrail Hükümetine iletti. Bu, İsrail ve Norveç arasındaki ikili bir soru değil, Orta Doğu'da barış ve istikrar için çalışan herkesin ilgisini çeken bir sorudur. İsrail ve Filistin Yönetimi'nin de içinde yer aldığı Geçici İrtibat Komitesi'nin Başkanı olarak Norveç, Ortadoğu Barış Süreci'nde ve Filistin halkına destek konusunda önemli bir rol oynamıştır" ifadelerini kullandı.

Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Filistin halkına yardım için çalışılmaktan vazgeçilmeyeceği vurgulanarak, "Netanyahu hükümetinin bugün aldığı karar aşırı bir eylemdir. Öncelikle Filistin halkına yardım etme yeteneğimizi etkilemeyi amaçlamaktadır. Norveç iki devletli çözüm için çalışmaktan vazgeçmeyecektir" denildi.

NORVEÇ'İN FİLİSTİN'İ TANIMA KARARI

Norveç, 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıdığını duyurmuştu. İsrail ise Filistin devletini resmen tanıyan İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini geri çağırmıştı. Norveç'in de İrlanda ve İspanya ile eş zamanlı tanıma kararı almasının ardından Filistin devletini tanıyan ülke sayısı 146'ya yükselmişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İsrail, Norveçli diplomatların statülerini iptal etti - Son Dakika

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