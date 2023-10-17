İsrail ordusu abluka altındaki Gazze'de hastane vurdu, Filistinliler sokaklara indi

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir hastaneyi vurarak en az 500 kişinin ölümüne yol açtı. Kahreden haberi duyan Filistinliler Doğu Kudüs ve Ramallah'ta sokaklara indi.

DOĞU KUDÜS VE RAMALLAH'TAKİ FİLİSTİNLİLERDEN İSRAİL'E TEPKİ

Batı Şeria'daki Doğu Kudüs ve Ramallah'ta meydanları dolduran binlerce Filistinli, İsrail'in işlediği insanlık suçlarını protesto etti.