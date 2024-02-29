İsrail Güçleri Gazze\'deki Yardım Bekleyen Kalabalığı Vurdu: 104 Ölü

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İsrail güçlerinin Gazze'deki yardım bekleyen kalabalığı vurması sonucu 104 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordu sözcüsü, olayın izdiham ve yardım tırlarının çarpması sonucu meydana geldiğini belirtti. Olay, insani yardım taşıyan yaklaşık 30 kamyonun Gazze Şehri sahilindeki Rimal mahallesindeki Filistinlilere yiyecek teslim etmek için geldiği sırada gerçekleşti. İsrail Savunma Güçleri'nin ilk soruşturması, kamyonlardan bazılarının kuzeye doğru ilerlemeyi başardığını, bölgede bulunan bir subayın, Filistinlilerin birkaç metre mesafede olduğu sırada havaya ve askerlere doğru hareket edenlerin bacaklarına ateş edilmesini emrettiğini ortaya koydu.

İsrail güçlerinin bugün sabah kuzey Gazze'deki yardım almak için bekleyen kalabağı vurması sonucu 104 Gazzeli öldü.

İsrail ordu sözcüsü olay ile ilgili yaptıkları incelemede, İsrail ordusunun kalabalığı bomaba ile vurmadıklarını, askerlerin uyarı için havaya ve insanların bacaklarına ateş açtığın,

açılan ateş sonucu izdiham olduğunu ölümlerin büyük çoğunluğunun izidham ve insanlara yardım tırlarının çarpması sonucu meydana geldiğini söyledi.

Olay, saat 04.00 civarında, İnsani yardım taşıyan yaklaşık 30 kamyonun Gazze Şehri sahilindeki Rimal mahallesindeki Filistinlilere yiyecek teslim etmek için geldiği sırada meydan geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Binlerce Filistinli, merkezi Gazze'deki bir İsrail Savunma Güçleri kontrol noktasını geçtikten sonra kamyonlara hücum etti ve bir çoğu kamyonlar tarafından ezilerek ve ezilme sonucu yaralandı veya öldü.

İsrail Savunma Güçleri'nin ilk soruşturması, kamyonlardan bazılarının kuzeye doğru ilerlemeyi başardığını, bölgede bulunan bir subay, Filistinlilerin birkaçmetre mesafede olduğu sırada havayave askerlere doğru hareket edenlerin bacaklarına ateş edilmesini emretti.

Al-Arabiya'ya konuşan bir İsrail ordu yetkilisi,bölgede top atışı olmadığını belirtti. Yardım kamyonlarının kuzey Gazze'ye ulaşmasıyla birlikte itme ve ezilme sonucu onlarca kişinin yaralandığını ve öldüğünü söyledi.