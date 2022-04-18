İsrail ordusu, Gazze'den yapılan füze saldırısını önlediklerini duyurdu - Son Dakika
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BBC

İsrail ordusu, Gazze'den yapılan füze saldırısını önlediklerini duyurdu

18.04.2022 23:17
İsrail ordusu, Gazze'den yapılan füze saldırısını önlediklerini duyurdu

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da yaptığı operasyonlar sonrası başlayan gerilim artıyor.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da yaptığı operasyonlar sonrası başlayan gerilim artıyor. Son olarak İsrail polisi, Gazze'den füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu ancak henüz Gazze'de yer alan herhangi bir grup saldırıyı üstlenmedi.

İsrail ordusu, Pazartesi akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nden bir füzenin İsrail topraklarına gönderildiğini, füzenin Demir Kubbe Savunma Sistemi'yle engellendiğini açıkladı.

Bölgede akşam saatlerinde siren sesleri de duyuldu.Bölgeden herhangi bir ölüm ya da yaralanma olayı bildirilmedi.

Gazze'de yer alan herhangi bir örgüt de henüz herhangi bir füze saldırısını üstlenmedi.

Ocak ayından bu yana nispeten sükûnetin hakim olduğu bölgede gerilim, Müslümanlar için kutsal Ramazan ayıyla Yahudiler için kutsal Hamursuz Bayramı'nın denk geldiği dönemde, Mescid-i Aksa'da yaşanan olayların ardından yükseldi.

Hafta sonu İsrail polisi, ibadet etmek için girmek istedikleri Mescid-i Aksa'ya alınmadıkları gerekçesiyle protesto gösterisi düzenleyen Filistinlilere sert karşılık verdi, olaylarda çoğu protestocu 170'ten fazla kişi yaralandı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in hükümeti, İsrail polisinin "protestoculara karşı serbestçe hareket edebileceğini ve tam yetki verileceğini" söylemişti.

Yahudilerin ibadet etmek için İsrail polisi eşliğinde kutsal bölgeye girmesi ancak Müslümanlara izin verilmemesi sonrası, Gazze'de hakimiyeti elinde bulunduran İslamcı grup Hamas "El Aksa bizimdir, sadece bizim olacak" açıklaması yaparak Filistinlilerin kutsal mekanlarda ibadet etme hakkını koruyacaklarına yemin etmişti.

Yahudilerin Tapınak Tepesi, Müslümanların ise Harem-ül Şerif olarak adlandırdığı kutsal sayılan topraklara giren Filistinliler Cuma günü İsrail polisi tarafından zorla çıkarılmış; ertesi gün Hamursuz Bayramı için yaklaşık 700 Yahudi bölgeye alınmıştı.

Geçen yıl da Harem-ü Şerif'te Ramazan ayında Filistinliler ve İsrail Polisi arasında çatışmalar çıkmıştı.

Doğu Kudüs'ten Filistinliler'in sürülmesi tehditleri ve El Aksa Camii'ne İsrail polisinin baskınları sonucu 11 gün süren İsrail-Gazze savaşı yaşanmış, 250'den fazla Filistinli ve 13 İsrailli ölmüştü.

Ürdün, İsrail maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Pazartesi günü, İsrail'le bölgede en yakın ilişkilere sahip Arap ülkelerinden biri olan Ürdün de İsrail'in ülkedeki maslahatgüzarını protesto amaçlı dışişleri bakanlığına çağırdı.

Ürdün, birkaç gündür İsrail polisinin operasyonlar düzenlediği eski şehir de dahil olmak üzere Doğu Kudüs'teki kutsal topraklarda koruma görevini üstleniyor.

Türk Dışişleri Bakanlığı da 15 Nisan Cuma günü olayların hemen ardından yaptığı açıklamada "Filistin'de, başta Cenin olmak üzere farklı şehirlerde İsrail güvenlik güçleri tarafından biri çocuk olmak üzere toplam yedi Filistinlinin ölümüne sebebiyet verilmesini ve bu sabah ibadet için Mescid-i Aksa'da bulunan Müslümanlara müdahale ederek yaralanmalara yol açılmasını kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Pazartesi günü bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ülkesinin "derin kaygıları olduğunu" söyledi ve üst düzey Amerikalı yetkililerin İsrail ve Filistin yönetimindeki mevkidaşlarıyla iletişim halinde olduğunu açıkladı. "Tarafları tarihi statükoyu koruma konusunda uyarıyoruz" dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Doğu Kudüs'ü de kapsayacak şekilde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan etmiş, kararın ardından bölgede İsrail polisi ile Filistinliler arasında çatışmalar yaşanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'den yapılan füze saldırısını önlediklerini duyurdu
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İsrail, Mescit, Gazze, Aksa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ordusu, Gazze'den yapılan füze saldırısını önlediklerini duyurdu - Son Dakika

BBC

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