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İsrail ordusu Hamas komutanlarını paylaştığı fotoğrafla uyardı: Bu size son ikazımız - Son Dakika

İsrail ordusu Hamas komutanlarını paylaştığı fotoğrafla uyardı: Bu size son ikazımız

İsrail ordusu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir görselle Hamas'ın Shejaiya taburundaki komutanları tehdit etti. Sözcü Avichay Adraee, ''Bu duyuru Şuja'iya Tugayı'nın liderlerine yöneliktir: Bu bildirimi son bir uyarı olarak düşünün'' ifadelerini kullandı.

03.12.2023 - 15:00,  Güncelleme: 15:04
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Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu Gazze'de 15 binden fazla Filistinliyi katlederken, bölgeyi adeta kan gölüne çevirdi. Geçici ateşkesin 7. günde sona ermesiyle saldırılarına yeniden başlayan İsrail'de ordu sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabından Arapça olarak paylaştığı fotoğraflı mesajıyla Hamas komutanlarını tehdit etti.

İSRAİL ATEŞKESİN BİTİŞİYLE SALDIRILARA YENİDEN BAŞLADI

Gazze'deki geçici ateşkesin 7. günde sona ermesiyle saldırılarına yeniden başlayan İsrail, saldırılarını Han Yunus kentinde yoğunlaştırırken, Hamas'a yönelik tehditlerini de sürdürüyor.

İsrail ordusu Hamas komutanlarını paylaştığı fotoğrafla uyardı: Bu size son bir ikazımız

ORDU SÖZCÜSÜ HAMAS KOMUTANLARINI FOTOĞRAFLA TEHDİT ETTİ

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Arapça olarak kullandığı X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paylaştığı bir görselle Hamas'ın Shejaiya taburuna seslenen Adraee, "Bu duyuru Hamas'taki Şuja'iya Tugayı'nın liderlerine yöneliktir: Bu bildirimi son bir uyarı olarak düşünün" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu Hamas komutanlarını paylaştığı fotoğrafla uyardı: Bu size son bir ikazımız

"SİLAHLARINIZI BIRAKIP TESLİM OLUN"

Adraee paylaşımına şöyle devam etti; "Hepiniz hedefsiniz. IDF, Hamas'ın terörist altyapısını ortadan kaldırmak için bölgede aşırı güçle çalışacak. Ya silahlarınızı bırakıp teslim olun ya da Wissam Farhat ve Younis Mushtaha'nın karşılaştığı kadere benzer bir kaderle karşılaşacaksınız."

İsrail ordusu Hamas komutanlarını paylaştığı fotoğrafla uyardı: Bu size son bir ikazımız

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail ordusu Hamas komutanlarını paylaştığı fotoğrafla uyardı: Bu size son bir ikazımız

15 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze'deki çatışmalarda 72, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü. Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 207'ye yükseldi.

İsrail ordusu Hamas komutanlarını paylaştığı fotoğrafla uyardı: Bu size son bir ikazımız

BATI ŞERİA VE KUDÜS'TE ÖLÜ SAYISI 254

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 254 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Filistin, İsrail, Hamas, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail ordusu Hamas komutanlarını paylaştığı fotoğrafla uyardı: Bu size son ikazımız - Son Dakika
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