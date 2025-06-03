İSRAİL ordusunun, Gazze'nin güneyinde insani yardım almak isteyen Filistinlilere ateş açması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Refah kentinin El-Alem isimli yardım dağıtım bölgesinde insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.
Gazze'de yardım dağıtım merkezlerinde İsrail ordusunun Filistinlileri hedef alan saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 76 olduğu kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › İsrail Ordusu'ndan Gazze'ye Saldırı: 24 Ölü - Son Dakika
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