İsrail ordusu Rus gazetecilerin üzerine füze gönderdi: RT ekibi ölümden döndü

Lübnan'ın güneyindeki El-Kasımiye Köprüsü yakınlarında haber takibi yapan Russia Today (RT) ekibi, İsrail ordusunun doğrudan hedefi oldu. Muhabir Steve Sweeney ve kameraman Ali Rida, üzerlerinde belirgin "Basın" (PRESS) ibaresi bulunmasına rağmen gerçekleşen füze saldırısında yaralandı.

10 METRE MESAFEYLE HAYAT TUTUNDULAR

Saldırı anı saniye saniye kameraya yansırken, füzenin muhabir Sweeney'nin sadece 10 metre yakınına düştüğü görüldü.

İsrail füze saldırısı, Sweeney tam da "Birkaç dakika önce tepemizde bir İHA dolaşıyordu. Genelde bir hedefi belirlemek için bunu yapıyorlar, ardından bir hava saldırısı ya da topçu ateşi geliyor. Şu an tam olarak..." dediği sırada gerçekleşti. RT muhabiri ve kameramanı sözleri tamamlanamadan saldırıya uğradı. Sweeney'in yaşadığı korku ve panik de tüm çıplaklığı ile objektife yansıdı.

Şarapnel parçalarıyla yaralanan gazeteciler, kaldırıldıkları yerel hastanede tedavi altına alındı. Kameraman Ali Rida, "Üzerimizde bası kıyafeti vardı. Bizi bilerek hedef aldılar." diyerek saldırının kasıtlı olduğunu vurguladı.

MOSKOVA'DAN SERT TEPKİ: BU BİR TESADÜF DEĞİL"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, saldırının stratejik bir noktayı değil, doğrudan gazetecileri hedef aldığını belirterek uluslararası kamuoyunu göreve çağırdı.

Zaharova, "Gazze'de yüzlerce gazetecinin öldürüldüğü bir ortamda bu yaşananlar tesadüf olamaz" açıklamasında bulundu.