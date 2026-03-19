İsrail ordusu Rus gazetecilerin üzerine füze gönderdi: RT ekibi ölümden döndü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail ordusu Rus gazetecilerin üzerine füze gönderdi: RT ekibi ölümden döndü

Haberin Videosunu İzleyin
İsrail ordusu Rus gazetecilerin üzerine füze gönderdi: RT ekibi ölümden döndü
19.03.2026 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail ordusu Rus gazetecilerin üzerine füze gönderdi: RT ekibi ölümden döndü
Haber Videosu

Lübnan'ın güneyindeki El-Kasımiye Köprüsü yakınlarında haber takibi yapan Russia Today ekibi canlı yayında İsrail'in füze saldırısına uğradı. Muhabir Steve Sweeney ve kameraman Ali Rida, üzerlerinde belirgin 'Basın' ibaresi bulunmasına rağmen hedef oldu. Saldırı anı, Sweeney'nin canlı yayında olması sayesinde saniye saniye kaydedildi. Şarapnel parçalarıyla yaralanan gazeteciler, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Moskova ise saldırıya sert gösterdi.

Lübnan'ın güneyindeki El-Kasımiye Köprüsü yakınlarında haber takibi yapan Russia Today (RT) ekibi, İsrail ordusunun doğrudan hedefi oldu. Muhabir Steve Sweeney ve kameraman Ali Rida, üzerlerinde belirgin "Basın" (PRESS) ibaresi bulunmasına rağmen gerçekleşen füze saldırısında yaralandı.

10 METRE MESAFEYLE HAYAT TUTUNDULAR

Saldırı anı saniye saniye kameraya yansırken, füzenin muhabir Sweeney'nin sadece 10 metre yakınına düştüğü görüldü.

İsrail füze saldırısı, Sweeney tam da "Birkaç dakika önce tepemizde bir İHA dolaşıyordu. Genelde bir hedefi belirlemek için bunu yapıyorlar, ardından bir hava saldırısı ya da topçu ateşi geliyor. Şu an tam olarak..." dediği sırada gerçekleşti. RT muhabiri ve kameramanı sözleri tamamlanamadan saldırıya uğradı. Sweeney'in yaşadığı korku ve panik de tüm çıplaklığı ile objektife yansıdı.

Şarapnel parçalarıyla yaralanan gazeteciler, kaldırıldıkları yerel hastanede tedavi altına alındı. Kameraman Ali Rida, "Üzerimizde bası kıyafeti vardı. Bizi bilerek hedef aldılar." diyerek saldırının kasıtlı olduğunu vurguladı.

MOSKOVA'DAN SERT TEPKİ: BU BİR TESADÜF DEĞİL"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, saldırının stratejik bir noktayı değil, doğrudan gazetecileri hedef aldığını belirterek uluslararası kamuoyunu göreve çağırdı.

Zaharova, "Gazze'de yüzlerce gazetecinin öldürüldüğü bir ortamda bu yaşananlar tesadüf olamaz" açıklamasında bulundu.

Dünya, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 17:21:13. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.