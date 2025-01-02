İsrail Ordusu, Suriye\'nin Mantara Barajı\'nı Ele Geçirdi

Dünya

İsrail, Beşar Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık tarihinden bu yana Suriye'deki saldırılarına devam ediyor.

SURİYE'NİN EN BÜYÜK BARAJINI İŞGAL ETTİLER

Son olarak İsrail ordusu, Suriye'nin en büyük su kaynağı olan ve Kuneytra ilinin kırsalında bulunan Mantara Barajı'nın kontrolünü eline geçirdi. Yerel basında yer alan haberlerde, İsrail askerlerinin Mantara Barajı çevresine yerleştiği ve bölgeyi kuşattığı bildirildi. Al Arabiya da stratejik öneme sahip olan barajın İsrail güçleri tarafında tam anlamıyla ele geçirildiğini doğruladı.

SİVİL HALKIN ÜZERİNE ATEŞ AÇILDI

Öte yandan İsrail askerleri yine Kuneytra iline bağlı olan Süveyse köyünde sivil halkın işgale karşı düzenlediği protesto gösterisine müdahale etti. Kalabalığın üzerine ateş açılması sonucu 3 sivil yaralandı.