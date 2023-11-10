 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail ordusuna yardım ettiği iddia edilen Kurukahveci Mehmet Efendi'den yalanlama geldi - Son Dakika

İsrail ordusuna yardım ettiği iddia edilen Kurukahveci Mehmet Efendi'den yalanlama geldi

İsrail ordusuna yardım ettiği iddia edilen Kurukahveci Mehmet Efendi\'den yalanlama geldi
10.11.2023 16:03  - Güncelleme: 16:10

Kurukahveci Mehmet Efendi'nin Gazze'de katliam yapan İsrail askerlerine kahve gönderdiği iddiaları büyük tepki çekti. İddiaların ortaya çıkmasının ardından boykot çağrıları yapılmaya başlandı. Ancak marka bir açıklama yaparak bu iddiaları yalanladı.

Kurukahveci Mehmet Efendi'nin İsrail ordusuna destek için kahve gönderdiği iddiaları büyük yankı uyandırdı. Boykot çağrıları dile getirilmeye başlanmışken marka tarafından iddialar yalanlandı.

BOYKOT ÇAĞRISI YAPILDI

1 ayı aşkın süredir Gazze'de katliam yapan İsrail ordusundan doldukları öne sürülen iki kişi, ellerinde Kurukahveci Mehmet Efendi'ye ait kolileri taşırken gösteren bir fotoğraf yayınladı. Bununla birlikte İsrail'in Gazze'deki soykırımı devam ederken, Kurukahveci Mehmet Efendi'nin İsrail ordusuna destek için kahve gönderdiği iddia edildi. Paylaşılan fotoğrafın ardından sosyal medyada boykot çağrıları yapıldı.

"ASILSIZ İDDİALARDAN DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kamuoyuna saygıyla duyurulur, Son günlerde Kurukahveci Mehmet Efendi markasıyla ilgili sosyal medya hesaplarında hangi amaca hizmet ettiği belli olmayan asılsız ve karalayıcı iddialardan derin üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz. 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' ilkesini düstur edinmiş bir ülkenin markası olarak, böyle bir iddianın muhatabı olmadığımızın ve olamayacağımızın bilinmesini isteriz. 152 yıldır yerli ve milli olan markamızın ayakta kalmasını sağlayan şey, her şeyden önce karşılıklı saygı, dostluk ve güven temeli üzerine inşa edilmiş olmasıdır. Dünyanın 60 ülkesine ihracat yaparak, hem ülke ekonomimize hem de Türk kahvesi kültürünün yaşatılmasına katkıda bulunuyor, bununla da gurur duyuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sohbetlerin, dostluğun, misafirperverliğin simgesi olmaya devam edeceğiz."

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ordusuna yardım ettiği iddia edilen Kurukahveci Mehmet Efendi'den yalanlama geldi - Son Dakika


Son Dakika
16:53 Çalışmayan emeklilere 5 bin lira ödemesi yarından itibaren yapılacak
16:51 Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Darbeci" dedi; AK Parti'den aynı sertlikte yanıt geldi
16:38 Burak Yılmaz ayrılır ayrılmaz Beşiktaş'ı sildi
16:20 Erdoğan: Kronik hastalıkları olan kardeşlerimizi hastanelerimize almaya hazırız
16:16 Fenerbahçe Beko-Maccabi Tel Aviv maçının yeri değişti! İstanbul'da oynanmayacak
16:11 Gazze'de can kaybı 11 bin 78 oldu
16:08 Kassam Tugayları'na iki adet füze parası bağışladı! Ufak da bir ricası var
16:03 İsrail ordusuna yardım ettiği iddia edilen Kurukahveci Mehmet Efendi'den yalanlama geldi
15:45 A Milli Takım'ın Almanya ve Galler maçları için aday kadrosu belli oldu
15:41 Seray Sever kasım ayında deniz keyfi yaptı, fiziği hayran bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2023 17:23:49. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail ordusuna yardım ettiği iddia edilen Kurukahveci Mehmet Efendi'den yalanlama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement