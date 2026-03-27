İsrail Ordusunda Personel Krizi Uyarısı
İsrail Ordusunda Personel Krizi Uyarısı

İsrail Ordusunda Personel Krizi Uyarısı
27.03.2026 12:49
Genelkurmay Başkanı Zamir, personel krizine çözüm bulunmazsa ordunun çökeceğini açıkladı.

İSRAİL Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun büyük bir personel krizi içerisinde olduğunu belirterek, "Personel krizine çözüm bulmazsak ordu çökecek" dedi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, güvenlik kabinesi toplantısında bakanlara ordunun mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çok cepheli çatışmalar ve artan operasyonel yük nedeniyle ordunun asker açığının tehlikeli boyutlara ulaştığını vurgulayan Zamir, "Personel krizine çözüm bulmazsak ordu kendi içinde çökecek. Yakın zamanda İsrail ordusu rutin görevlerine dahi hazır olamayacak ve yedek asker sistemi buna dayanamayacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail basınına yansıyan detaylarda, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kabine toplantısındaki bu uyarılara verdiği yanıta da dikkat çekildi. Netanyahu'nun, Genelkurmay Başkanı Zamir'in ifadeleri üzerine söz alarak; Yahudiler için kutsal kabul edilen Hamursuz (Pesah) Bayramı'nın bitimiyle birlikte zorunlu askerlik yasası ile hizmet süresinin uzatılması konularını gündeme taşıyacaklarını belirttiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

