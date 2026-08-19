İsrail Ordusundan Cezai Soruşturma - Son Dakika
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İsrail Ordusundan Cezai Soruşturma

İsrail Ordusundan Cezai Soruşturma
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İsrail, Hind Receb'in öldürülmesiyle ilgili cezai soruşturma başlattı. Olay uluslararası tepkilere yol açtı.

İsrail ordusu, altı yaşındaki Hind Receb'in Gazze'de öldürülmesiyle ilgili olarak cezai soruşturma başlatıldığını duyurdu.Hind Receb'in çaresizlik içerisinde sağlık görevlileriyle yaptığı konuşma kaydı sonrası öldürülmesi uluslararası alanda kınanmıştı.Filistinli çocuk, Ocak 2024'te Gazze şehrinde İsrail ateşi altında kalan bir araçta bulunan yedi kişilik aile üyesinden biriydi.Saldırıda birçok aile üyesi hayatını kaybetti ancak o saldırının ilk anlarında hayatta kaldı.Cesedi günler sonra akrabaları ve onu kurtarmaya çalışan iki sağlık görevlisinin cesetleriyle birlikte bulundu.Olayla ilgili bulguların incelendiğini açıklayan İsrail ordusu, "Filistin Kızılayı ambulansının hareketinin koordinasyonunda başarısızlıkların yaşandığı iddiaları nedeniyle, cezai soruşturma başlatılmasına karar verildiğini" açıkladı.Soruşturmayı Askeri Polis Ceza Soruşturma Birimi yürütecek.İsrail ordusu askeri başsavcılığı, 19 Ağustos Çarşamba günü, 7 Ekim 2023'ten bu yana yürütülen 150'den fazla soruşturmaya ilişkin ilk raporunu yayımladı.Buna göre Gazze savaşı sırasında Filistinlileri hedef alan saldırılardan ikisi hakkında cezai soruşturmalar başlatılacağı açıklandı.Hind Receb ve ailesinin öldürülmesi ile birlikte, saldırıyla ilgili de cezai soruşturma başlatılıyor.Bunlarla birlikte İsrail ordusu, yedi yardım görevlisinin öldürüldüğü saldırı ile Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) çalışanlarının hayatını kaybettiği saldırıda askerlerinin herhangi bir yanlış yapmadığı sonucuna vardı.İsrail merkezli insan hakları örgütleri, Filistinlilerin öldürülmesiyle ilgili olarak İsrail askerleri hakkında yürütülen cezai soruşturmaların nadiren mahkumiyetle sonuçlandığını söylüyor.Bu insan hakları örgütlerinden biri olan Yesh Din'in bir sözcüsü Reuters'a, "Asker ve komutanlarla ilgili şikayet olduğunda neredeyse hiç iddianame hazırlanmıyor. Nadir durumlarda komutanlar veya askerler mahkum edildiğinde ise, suçun ağırlığına kıyasla gülünç derecede hafif cezalar alıyorlar" dedi.Hind'e ulaşmaya çalışan ambulans da vurulduHind Receb ve ailesinin öldürülmesine yönelik soruşturma açılmasıyla, İsrail ordusu aileyi taşıyan araca ateş açtığını ilk kez kabul etmiş oldu.Daha önce ordu ilk incelemesinin olay sırasında bölgede herhangi bir İsrail askerinin bulunmadığını gösterdiğini açıklamıştı.Receb'in içinde bulunduğu araç, Gazze'deki savaş sırasında ailesiyle birlikte bombardımandan kaçmaya çalışırken vuruldu.Ailesinden birçok kişi hayatını kaybetti, ancak Hind Filistin Kızılayı'ndaki yardım görevlilerinden gelen geri aramaya cevap verebildi. Saatler süren bu görüşme boyunca kendisini kurtarması için yalvardı. Telefon hattı silah seslerinin duyulduğu bir anda kesildi ve yardım çağrıları sona erdi.Hind'e ulaşmaya çalışan ambulans da ateş altına alındı. Daha sonra Hind'in, aile üyelerinin ve ambulans ekibinin cansız bedenleri bulundu.İsrail ordusu 'istisnai olaylar' dediİsrail ordusu Nisan 2024'te World Central Kitchen yardım kuruluşunda görev yapan yedi kişinin öldürülmesiyle ilgili "cezai soruşturma başlatılmasını haklı çıkaracak makul bir suç şüphesi bulunmadığını" belirtti.Hamas militanlarının World Central Kitchen konvoyunda seyahat ettiği yönündeki değerlendirme sürecinde hatalar olduğunu kabul eden ordu, "komutanların kararlarının suç teşkil etmediği" kararına vardı.Askeri yetkililer, "İsrail Savunma Kuvvetleri bin günden fazla bir süredir çok sayıda cephede yoğun çatışmalar yürütüyor ve son derece karmaşık bir operasyonel gerçeklik içinde çok çeşitli askeri görevler yerine getiriyor" açıklamasını yaptı.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuk ve iç hukuk kapsamındaki yükümlülüklerinin bir parçası olarak, "savaş sırasında meydana gelen istisnai olayları" incelediği ifade edildi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Ordusundan Cezai Soruşturma - Son Dakika

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