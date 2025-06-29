İsrail ordusundan sürgün haritası! Gazze'deki mahalleleri tek tek işaretlediler - Son Dakika
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İsrail ordusundan sürgün haritası! Gazze'deki mahalleleri tek tek işaretlediler

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İsrail ordusundan sürgün haritası! Gazze\'deki mahalleleri tek tek işaretlediler
29.06.2025 13:42
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İsrail ordusundan sürgün haritası! Gazze\'deki mahalleleri tek tek işaretlediler
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki mahallelere yönelik yeni bir saldırı gerçekleştireceklerini kaydederek, binlerce Filistinlinin yaşadığı bölgelere "sürgün emri" yayımladı. Askeri Sözcü Avichay Adraee'nin paylaştığı haritayla birlikte açıklanan tahliye çağrısı, Gazze'deki sivillerin bir kez daha zorla yerinden edilmesine zemin hazırlıyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından Gazze Şeridi'nin kuzeyinde numaralandırıldığı ve "boşaltılması istenen bölgelerin" kırmızı renkle işaretlendiği bir harita paylaştı.

Ordu Sözcüsü Adraee, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kenti bölgesi, Cibaliya, Zeytun Şarki'nin mahalleleri, Belde Kadime, Turkmen, Cedide, Tuffah, Derec, Sabra, Cibaliya Beled, Cibaliya Nezle, Muasker Cibaliya, Ravda, Nehda, Zuhur, Nur, Selam ve Tel Zater beldelerinin boşaltılmasını istedi.

ASKERİ OPERASYONLAR KENT MERKEZİNE DOĞRU GENİŞLİYOR

Söz konusu beldelerin, "tehlikeli çatışma bölgeleri" olduğunu öne süren Adraee, "terör örgütlerinin kabiliyetlerini" bitirme iddiasıyla "askeri operasyonların daha da yoğunlaşarak batıya; kent merkezine doğru genişleyeceğini" belirtti.

FİLİSTİNLİLERE ZORUNLU SÜRGÜN EMİRLERİ YAYIMLIYORLAR

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'de bloklara böldüğü haritalarla Filistinlilere zorunlu sürgün emirleri yayımlıyor. Gazze'deki 2,3 milyon Filistinli nüfusunun yüzde 90'ından fazlası İsrail'in saldırıları karşısında en az bir kere zorla yerinden edilmiş durumda. Gazze'deki Filistinliler, İsrail ordusunun "güvenli bölge" diye açıkladığı noktalara da saldırı düzenlemesi nedeniyle "Gazze'de güvenli yer yok" sloganını tekrar ediyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee.

GAZZE'Yİ KALICI İŞGAL İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 bin 412 kişi hayatını kaybetti, 133 binden fazla kişi yaralandı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek. İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, İsrail, Dünya, Sözcü, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ordusundan sürgün haritası! Gazze'deki mahalleleri tek tek işaretlediler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • oktay sayar:
    yecüc mecüc ordusu ilk önce İsrail'i yok edecek 26 5 Yanıtla
  • Halis demir:
    a..mna koyacağımız günde gelecek 23 2 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    az h İran büyük hata yaptı kimyasal füze başlıkligi tacaktin İsrail şimdi yoktu herkes rahatti 20 2 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Bilinen ama Çaresiz Kaldığımız Bir Durum.. Birkaç Aya Kalmaz Lüks Gazinolar, Oteller, Eğlence Mekanları Kurulup Faaliyete Geçer. 9 2 Yanıtla
  • Apple User:
    bizde sizi işaretledik… 9 1 Yanıtla
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