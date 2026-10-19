İsrail polisi Batı Şeria'da gazeteci ve diplomat saldırısına dair 8 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail polisi Batı Şeria'da gazeteci ve diplomat saldırısına dair 8 kişiyi gözaltına aldı

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İsrail polisi Batı Şeria\'da gazeteci ve diplomat saldırısına dair 8 kişiyi gözaltına aldı
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İsrail polisi, Batı Şeria'da hafta sonu ABD'li foto muhabiri ve Avrupalı diplomatları hedef alan saldırılarla bağlantılı 8 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanların kimliği ve suçlamalar açıklanmazken soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

(ANKARA) - İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'da hafta sonu yaşanan şiddet olayları kapsamında, ABD'li foto muhabiri ile Avrupalı diplomatlara yönelik saldırılarla bağlantılı olduğu belirtilen sekiz şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin kimlikleri ve kendilerine yöneltilen suçlamalar hakkında bilgi verilmedi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ABD'Lİ GAZETECİ VE AVRUPALI DİPLOMATLAR HEDEF ALINDI

ABD merkezli The Washington Post gazetesi için çalışan ABD vatandaşı foto muhabiri Heidi Levine, dün Batı Şeria'da Filistinlilerin zeytin hasadını takip ettiği sırada maskeli İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradı. Saldırı anları görüntülere de yansıdı. Batı Şeria'nın başka bir bölgesinde Avrupalı diplomatlar ve bir Fransız bürokrat, 17 Ekim Cumartesi günü maskeli yerleşimcilerin saldırısına maruz kaldı. İsrail'in radyo istasyonu Galatz, gözaltına alınan şüphelilerin İsrailli olduğunu ve soruşturmaya iç istihbarat servisi Şin Bet'in de katıldığını bildirdi.

SALDIRILARA ABD VE AVRUPA ÜLKELERİNDEN TEPKİ

Saldırılar, ABD'nin yanı sıra Fransa, Belçika ve Polonya tarafından da kınandı. Saldırıya uğrayan diplomatların ülkelerinin tepkileri, Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini yeniden gündeme taşıdı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve İsrail Ordusu, diplomatlara yönelik saldırıdan "İsrailli isyancıları" sorumlu tuttu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise diplomatların, İsrail ordusuyla önceden koordinasyon kurmadan, geçmişte çatışmaların yaşandığı hassas bir bölgeye girdiklerini söyledi. Netanyahu, ABD'li gazeteci Levine'e yönelik saldırının ayrıntılarının ise henüz netleşmediğini belirtti.

BATI ŞERİA'DA YERLEŞİMCİ SALDIRILARI ARTIYOR

İsrailli insan hakları örgütü Yesh Din'in verilerine göre, 27 Eylül'den bu yana Filistinlilere yönelik en az 170 yerleşimci saldırısı kaydedildi. Saldırıların gazetecileri, İsrailli aktivistleri ve yabancı gözlemcileri de hedef aldığı bildirildi. İsrailli yerleşimciler hakkında açılan ceza davalarının nadir görülmesi, Batı Şeria'daki saldırılara ilişkin hesap verebilirlik tartışmalarını da gündeme getiriyor.

Kaynak: ANKA
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