İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti

Geniş Video İzle

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bir doğum merkezi büyük hasar aldı ve binlerce embriyo ile döllenmeye hazır yumurta yok oldu. Al Basma embriyo merkezindeki 5 bin doğmamış çocuk yok edildi. Bu saldırıyla birlikte birçok Filistinli ailenin çocuk sahibi olma şansı kalmadı.

17.04.2024 16:01  Güncelleme: 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları her geçen gün artarken bölgeden gelen haberler, yaşanan zulmün boyutunu gözler önüne sermeye yetiyor. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bir doğum merkezi de büyük hasar aldı ve binlerce embriyo ile döllenmeye hazır yumurta yok oldu. Bu saldırıyla birlikte Al Basma embriyo merkezindeki toplam 5 bin doğmamış çocuk yok edildi. Merkezin vurulmasıyla birlikte, birçok Filistinli ailenin çocuk sahibi olma şansı kalmadı.

DOĞUM MERKEZİ ROKETLERİN HEDEFİ OLDU

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana kadar aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu 34 bine yakın Filistinli, İsrail saldırılarında katledildi. Reuters'ın haberine göre, aralık ayında İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda Al Basma IVF isimli doğum merkezi de roketlere hedef oldu. Merkezdeki embriyo biriminde bulunan 5 sıvı nitrojen tankının hasar görmesi sonucu, dondurulmuş 4000 bin embriyo, 1000 sperm örneği ve yumurta kullanılamaz hale geldi. Habere göre tanklarda saklanan embriyolar, çocuk sahibi olmak isteyen çok sayıda Filistinlinin son umuduydu.

İsrail roketleri, doğmamış 5 bin çocuğu hedef aldı! Gazze'nin ana embriyo merkezi yerle bir edildi

ÇOK SAYIDA AİLENİN ÇOCUK SAHİBİ OLMA ŞANSI KALMADI

Kliniği 1997'de kuran doktor Bahaeldeen Ghalayini, "Bu potansiyel 5 bin canın aileler için ne anlama geldiğini biliyoruz" diyerek bu Filistinli ailelerden birçoğunun artık çocuk sahibi olma şansı kalmadığını ifade etti. İsrail'in vurduğu Al Basma Merkezi, Gazze'de embriyoların depolandığı ana merkez konumundaydı.

Merkezin yöneticilerinden Muhammed Ajur, İsrail'in saldırıları yoğunlaştırması sonucu nitrojen tanklarındaki sıvı düzeyinin düşmesiyle ve elektrik sevkiyatının da kesilmesiyle dondurulmuş embriyoları korumanın zaten çok zorlaştığını anlattı.

İsrail roketleri, doğmamış 5 bin çocuğu hedef aldı! Gazze'nin ana embriyo merkezi yerle bir edildi

SAVAŞ SIRASINDA DÜŞÜK YAPAN KADIN ALDIĞI HABERLE YIKILDI

Savaştan hemen önce aylar süren çabalar sonucu hamile kalan 32 yaşındaki Seba Caferi, savaş sırasında düşük yapıp ikiz bebeklerini kaybedince beş dondurulmuş embriyosunun bulunduğu Al Basma Merkezi'ne başvurdu ama öğrendikleri karşısında yıkıldı. Yerle bir olan merkezdeki tüm embriyoların da yok olduğunu öğrenen genç kadın ve eşi, artık çocuk sahibi olamayacaklarını öğrenmenin acısını yaşıyor.

İsrail roketleri, doğmamış 5 bin çocuğu hedef aldı! Gazze'nin ana embriyo merkezi yerle bir edildi
Seba Caferi
İsrail, Gazze\'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti

Filistin, İsrail, Çocuk, Gazze, Sağlık, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ender seker: İsabet olmuş 17 100 Yanıtla Ay Yıldız: Birgün sanada isabet olabilir sayın Şekercik 57 6 Muzaffer Durmaz: Dünya sana kalacak dimi, toprağa girdiğinde kokmuş boceklenmis bı leş olacaksın. 45 7 Murat Yılmaz: inşaallah sana böyle kara bir haber gelmez. Allah seni ıslah etsin. 37 3
  • Hakim ATMACA: Ne büyük bi kayıp 0 0 Yanıtla
  • TCG Kınalıada, Suudi Arabistan'ın Cidde Limanını Ziyaret Etti
    19:13 TCG Kınalıada, Suudi Arabistan'ın Cidde Limanını Ziyaret Etti

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'den yola çıkan TCG Kınalıada'nın, Suudi Arabistan'ın Cidde limanını ziyaret ettiğini bildirdi. Ziyaret kapsamında, Riyad Büyükelçimiz Emrullah İşler ve TCG Kınalıada personeli ev sahipliğinde gemide resepsiyon düzenlendi.

  • BM Güvenlik Konseyi, Filistin'in tam üyelik talebini oylayacak
    19:10 BM Güvenlik Konseyi, Filistin'in tam üyelik talebini oylayacak

    Filistin'in BM'ye tam üyelik talebi, cuma günü BM Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunulacak. ABD'nin Filistin devletini tanıyacağı için kararı veto etmesi bekleniyor. Oylama yerel saatle 15.00'te yapılacak. ABD ise bağımsız bir Filistin devletinin doğrudan müzakerelerle kurulması gerektiğini belirtiyor. Filistin, şu anda BM'de gözlemci devlet statüsünde bulunuyor.

  • ABD Donanması'na ait geminin makine dairesinde yangın çıktı
    18:17 ABD Donanması'na ait geminin makine dairesinde yangın çıktı

    Gazze Şeridi'ne inşa edilecek liman için giden ABD Donanması'na ait geminin makine dairesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle gemi ABD'ye geri dönmek zorunda kaldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Liman inşaatının durumu ise henüz bilinmiyor.

  • Çanakkale'de 43 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı
    17:59 Çanakkale'de 43 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 43 düzensiz göçmen yakalandı. Afganistan uyruklu 14'ü çocuk 29 göçmen ile aynı ülke vatandaşı 7'si çocuk 14 göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Ayrıca ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 1 kişi de gözaltına alındı.

  • BAE'nin yağışı artıran bulut aşılama uçuşlarının 18 ayda düşmesi beklenen yağmurun 24 saat içinde yağmasına sebep olduğu iddia ediliyor
    17:13 BAE'nin yağışı artıran bulut aşılama uçuşlarının 18 ayda düşmesi beklenen yağmurun 24 saat içinde yağmasına sebep olduğu iddia ediliyor

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kendi oluşturduğu en şiddetli yağışlar sonrasında büyük bir kaos yaşadı. Ülke, genellikle kavurucu sıcaklara sahipken, yer altı suyu sağlamak için bulut aşılama tekniği kullanıyor. Bu teknikte uçaklar bulutlara tuz patlayıcıları sıkarak yağmur oluşumunu hızlandırıyor. Ancak, bu teknik sonrası yaşanan felaket selin, bulut aşılamanın bir sonucu olabileceği şüphelerini gündeme getirdi.

  • Van'da Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlenecek
    17:10 Van'da Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlenecek

    Peygamber Sevdalıları Vakfı Van Koordinatörlüğü, 21 Nisan Pazar günü kentte düzenlenecek olan 'Cihad Önderi Hazreti Muhammed (sav)' temalı 'Mevlid-i Nebi' etkinliği öncesi basınla bir araya gelerek bilgilendirmelerde bulundu. Etkinlik, Beşyol Meydanı Hazreti Ömer Cami yanında saat 13.00'te gerçekleştirilecek.


18:47 Kabine’de değişim olacak mı AK Parti Sözcüsü Çelik kameralar önünde açıkladı Kabine'de değişim olacak mı? AK Parti Sözcüsü Çelik kameralar önünde açıkladı
17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:46 Juventus’tan Kenan’a yeni sözleşme Milli yıldız servet kazanacak Juventus'tan Kenan'a yeni sözleşme! Milli yıldız servet kazanacak
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 19:20:29. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement