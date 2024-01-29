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İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! İşte bölgeden ilk görüntüler - Son Dakika
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İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! İşte bölgeden ilk görüntüler

İsrail hava kuvvetlerine bağlı savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi. Reuters haber ajansı, hedef alınan Seyyidah Zeyneb bölgesinde İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğunu ve saldırıda 6 kişinin öldüğünü duyurdu. Öte yandan İsrail'in hedef aldığı bölgeden ilk görüntüler geldi.

29.01.2024 - 14:37,  Güncelleme: 15:24
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7 Ekim'den bu yana Gazze'yi kan gölüne çeviren ve 26 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail'den Orta Doğu'da tansiyonu yükseltecek bir hamle geldi. Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenleyen İsrail hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının, Seyyidah Zeyneb bölgesini hedef aldığı ifade edildi.

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! İşte bölgeden ilk görüntüler

İSRAİL SURİYE'NİN BAŞKENTİ ŞAM'I VURDU

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi. Times of Israel gazetesi, İsrail'in Şam'ın güneyindeki Seyyidah Zeyneb bölgesini hedef aldığını ve bölgeden patlama sesleri yükseldiğini duyurdu.

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! İşte bölgeden ilk görüntüler

"İSRAİL'DEN ŞÜPHELİ BİR HAVA SALDIRISI DAHA"

Katar merkezli Al Jazeere 'son dakika' koduyla duyurduğu haberinde "İsrail'in bir başka şüpheli hava saldırısı da Suriye'nin başkenti Şam'ın güney kesimindeki bir hedefi vurdu" ifadesine yer verdi.

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! İşte bölgeden ilk görüntüler

"BÖLGEDE İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI VARDI"

Öte yandan Reuters haber ajansı İsrail'in vurduğu Seyyidah Zeyneb bölgesinde İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğunu ve saldırıda 6 kişinin öldüğünü aktardı.

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! İşte bölgeden ilk görüntüler

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Bölgeden gelen ilk görüntülerde saldırı sonrası birkaç noktadan dumanlar yükseldiği ve birçok noktadan patlama sesleri yükseldiği görülüyor.

İsrail savaş uçakları, Suriye\'nin başkenti Şam\'ı vurdu! İşte bölgeden ilk görüntüler
YORUMLAR (3)
  • EKREM Korkmaz: Rusya hava savunması ne iş yapıyor? Rusya bile Türkiye düşmanı …İsrail dostu Rusya Yanıtla 0 23
  • Mustafa POLAT: Dün Amerikan askeri öldüğü için zil takıp oynayacaktınız. O kadar yorum yazdım yayımlanmadı. Amerika Ortadoğu’daki kalıcılığını meşrulaştırdı. Onlar için sıradan üç beş askerini feda ederek.. Yanıtla 6 6
  • Harun Gür: Bu ne pervasızlık?İsraile dur diyecek bir güç yokmu? Yanıtla 0 4

Suriye, İsrail, Şam, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! İşte bölgeden ilk görüntüler - Son Dakika
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