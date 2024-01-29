7 Ekim'den bu yana Gazze'yi kan gölüne çeviren ve 26 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail'den Orta Doğu'da tansiyonu yükseltecek bir hamle geldi. Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenleyen İsrail hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının, Seyyidah Zeyneb bölgesini hedef aldığı ifade edildi.
İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi. Times of Israel gazetesi, İsrail'in Şam'ın güneyindeki Seyyidah Zeyneb bölgesini hedef aldığını ve bölgeden patlama sesleri yükseldiğini duyurdu.
Katar merkezli Al Jazeere 'son dakika' koduyla duyurduğu haberinde "İsrail'in bir başka şüpheli hava saldırısı da Suriye'nin başkenti Şam'ın güney kesimindeki bir hedefi vurdu" ifadesine yer verdi.
Öte yandan Reuters haber ajansı İsrail'in vurduğu Seyyidah Zeyneb bölgesinde İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğunu ve saldırıda 6 kişinin öldüğünü aktardı.
Bölgeden gelen ilk görüntülerde saldırı sonrası birkaç noktadan dumanlar yükseldiği ve birçok noktadan patlama sesleri yükseldiği görülüyor.
Son Dakika › Dünya › İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! İşte bölgeden ilk görüntüler - Son Dakika