İsrailli bakan Suriye'deki kirli planlarını itiraf etti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İsrailli bakan Suriye'deki kirli planlarını itiraf etti

Geniş Video İzle

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişlettiği Şeyh (Hermon) Dağı'nda "kalıcı" olacaklarını ileri sürdü.

28.01.2025 20:36  Güncelleme: 21:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Suriye'de Beşşar Esed rejiminin çökmesinin ardından işgal ettiği Hermon Dağı'na giderek askeri yetkililerle "değerlendirme toplantısı" yaptı.

'SÜRESİZ' İŞGAL

İsrail askerlerinin Hermon Dağı'nda Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı Yahudi yerleşimcileri ve İsrail'in kuzeyinde yaşayanları korumak için bulunduğunu öne sürerek işgali savunan Katz, bölgedeki işgalin "süresiz" olduğunu söyledi.

İsrail Savunma Bakanı: Golan Tepeleri'ndeki İşgalimiz Kalıcıdır

"BÜYÜK DÜRZİ TOPLULUKLARA ODAKLANACAĞIZ"

Katz, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki "dost halklarla" temas kuracağını vurgulayarak "Özellikle İsrail'deki Dürzi kardeşlerimizle tarihi ve yakın aile bağları olan büyük Dürzi topluluklara odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

KARAKOLLARIN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILMIŞTI

İsrail ordusu, bugün Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin çökmesinin ardından işgalini genişlettiği Golan Tepeleri'ndeki Hermon Dağı'nın Suriye tarafında kurduğu "geçici" askeri karakolların görüntülerini paylaşmıştı.

İsrail Savunma Bakanı: Golan Tepeleri'ndeki İşgalimiz Kalıcıdır

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI VE İŞGALİ

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti. Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrailli bakan Suriye\'deki kirli planlarını itiraf etti

Uluslararası İlişkiler, Golan Tepeleri, Politika, Suriye, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrailli bakan Suriye'deki kirli planlarını itiraf etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Abuzer Kadayıf:
    Mk Dürzi leri 40 15 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    akp hükümeti de bunlarla ticarete devam ettin . demekki onlar için para Müslümanların davasından daha değerli 11 31 Yanıtla
  • abdullah bozkır:
    reiz 13 13 Yanıtla
  • Hanifi bey:
    Ski duttun katz.mck katz 18 3 Yanıtla
  • Davut Cirak:
    Az bekleyin siz içeri temizlenince sıra bunlara da gelecektir. Suriye'de Türkiye'den habersiz kuş uça mayacak. ABD çekilsin bakacağız 17 2 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Adamlar Lübnanda İran Hizbullahına yaptığı operasyonların bedelini alıyor. Sonuçta Esad hizbullahın desteği ile direniyordu. Şimdiki suriye yönetimi niçin ses çıkaramıyor, daha önceden Esada karşı ittifak yaptıklarını gösteriyor 13 3 Yanıtla
  • Apo Kara:
    bunu yenimi anladınız bence siz bu işi bırakın magazin falan yapın en iyi bildiğiniz iş o zaten 12 2 Yanıtla
  • osman şahin:
    İSRAİL DEAŞ BARBARLARINDAN DAHA İYİ HİÇ OLMASA KAFA KESMİYORLAR 1 9 Yanıtla
  • D Celik:
    BOP Projesi bitti Tayyar bin işi de bitti 5 4 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    İŞGALCİ İSRAİL HİÇTE ÇEKİNMİYOR, MÜSLÜMAN ÜLKELERDE İZLİYOR. 9 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
10:10 Erdoğan ’’Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız’’ dedi, Bakan Ersoy’un dudaklarından tek cümle döküldü Erdoğan ''Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız'' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
09:42 Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı
07:22 Siirt Belediyesi’ne kayyum atandı Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
15:45 İnci Türkay, Londra’ya taşınma nedenini açıkladı: Ona fırsatlar sunmak istedim İnci Türkay, Londra'ya taşınma nedenini açıkladı: Ona fırsatlar sunmak istedim
15:30 Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza
15:30 Meşhur Türk giyim firması Araplardan geri alınıyor Meşhur Türk giyim firması Araplardan geri alınıyor
15:28 Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş’a teşekkür etti Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş'a teşekkür etti
15:21 Galatasaraylılara müjde İşte Ziyech’in yeni takımı Galatasaraylılara müjde! İşte Ziyech'in yeni takımı
15:14 Fenerbahçe Hande Baladın’ı alıyor Fenerbahçe Hande Baladın'ı alıyor
14:59 Ozan Akbaba’dan şaşırtan itiraf: Sıla’dan dayak yedim Ozan Akbaba'dan şaşırtan itiraf: Sıla'dan dayak yedim
14:50 ABD, Melania Trump’ın pozunu konuşuyor ABD, Melania Trump'ın pozunu konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 11:51:33. #1.12#
SON DAKİKA: İsrailli bakan Suriye'deki kirli planlarını itiraf etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.