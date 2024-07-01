İsrail, Şifa Hastanesi Müdürünü Serbest Bıraktı

Dünya

(ANKARA) - İsrail, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'yi 8 ayın ardından serbest bıraktı. Ebu Silmiyye ilk açıklamasında mahkumların işkenceye maruz kaldığını belirterek, "Bu işgal tüm insani değerleri terk etti" dedi.

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, İsrail tarafından aylarca alıkonulduktan sonra bugün serbest bırakıldı. Ebu Silmiyye, İsrail'in Gazze'ye saldırıları başladıktan kısa bir süre sonra tutuklanmıştı. İsrail'in Şifa Hastanesi'nde Kasım 2023'teki baskınında alıkonulan Ebu Silmiyye, yaklaşık 50 tutukluyla birlikte serbest bırakıldı.

Ebu Silmiyye, serbest bırakılmasının ardından Filistinli mahkumların İsrail hapishanelerinde "1948 Nakba'sından bu yana görülmemiş derecede ağır koşullara maruz kaldığını ve serbest bırakılmaları için acilen harekete geçilmesi gerektiğini" söyledi.

Mahkumların en temel haklarından mahrum bırakıldığını vurgulayan Ebu Silmiyye, her türlü işkenceye maruz bırakıldıklarını, birçok mahkumun sorgu sırasında öldüğünü de söyledi. Ebu Sılmiyye, serbest kaldıktan sonra basına yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"İsrailli doktorlar bile mahkumlara acımasızca davranıyor ve onları dövüyor. Bu işgal tüm insani değerleri terk etti. Meslektaşlarımdan Şifa Hastanesinin çok zarar gördüğünü duydum. Size ve tüm dünyaya bu sağlık kompleksini yeniden inşa edeceğimize söz veriyorum."

İsrail, Şifa Hastanesi'nin "Hamas üssü" olduğunu öne sürmüştü

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Ebu Silmiyye ve diğer Filistinlilerin serbest bırakılmasının ardından sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı. Ben-Gvir, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in Başkanı Ronen Bar'ın kabineden bağımsız politikalar uyguladığını öne sürdü.

İsrailli yetkililer, Şifa Hastanesi'nin Hamas'ın üssü olduğunu öne sürüyordu. Gazze'ye saldırılar başladıktan bir ay sonra hastaneyi basan İsrail ordusu, insani yardım için uğraşan sağlık çalışanlarını da engellemişti. Ebu Silmiyye, 23 Kasım 2023'te Dünya Sağlık Örgütü konvoyunda diğer çalışanlarla birlikte seyahat ederken Şin Bet tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alınmıştı.

Washington Post gazetesi 21 Aralık'ta yayımladığı bir makalede, İsrail tarafından kamuya açıklanan materyalleri, uydu görüntüleri ve kamuya açık diğer materyallerle birlikte analiz etmiş ve "İsrail hükümeti tarafından sunulan kanıtların Hamas'ın hastaneyi bir komuta ve kontrol merkezi olarak kullandığını göstermekte yetersiz kaldığı" sonucuna varmıştı.

İsrail ordusu, Nisan ayında hastaneye bir baskın daha düzenlemişti.