İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine ''soru işareti'' koydular - Son Dakika
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Dünya

İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine ''soru işareti'' koydular

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İsrail'de Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi'nin toplantısından servis edilen bir fotoğraf, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın durumu hakkındaki belirsizlikleri artırdı. Toplantı odasındaki televizyonda Hamas ve Hizbullah liderlerinin fotoğrafları yer alırken, Sinvar'ın resminin üzerine soru işaretinin bulunduğu dikkatlerden kaçmadı. Söz konusu fotoğraf, İsrail'in Sinvar'ın yerini hala bilmediğini kanıtladı.

30.09.2024 19:48  Güncelleme: 20:01
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İsrail, Gazze'nin yanı sıra Lübnan'da da saldırılarını artırdı. Son olarak Beyrut'taki hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürüldü.

TOPLANTI ODASINDAKİ FOTOĞRAFTA ÇARPICI DETAY

Dünya, bölgedeki gelişmeleri dikkatle takip ederken, İsrail ordusu tarafından paylaşılan bir fotoğraf ise kafalarda soru işareti oluşturdu. İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi'nin İsrail Savunma Kuvvetleri yetkilileri ile yaptığı toplantıdan yayınlanan bir görüntüdeki detay dikkat çekti.

YAHYA SİNVAR'IN FOTOĞRAFINA SORU İŞARETİ KOYDULAR

Toplantı odasındaki televizyonda Hamas ve Hizbullah'ın üst düzey liderlerinin fotoğrafları yer aldı. Televizyondaki görüntüde, Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda öldürüldüğü iddia edilen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın fotoğrafının üstünde soru işaretinin bulunduğu görüldü.

İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine 'soru işareti' koydular

SİNVAR'IN AKIBETİ BELİRSİZ

Bazı İsrailli istihbarat uzmanları, Sinvar'ın ölmüş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi ancak şu ana kadar bunu doğrulayacak somut bir kanıt ortaya çıkmadı. Görüntü, Hamas liderinin Gazze dışındaki kimse ile iletişim kurmaması nedeniyle Sinvar'ın yaşayıp yaşamadığı hakkındaki soruların artmaya başladığı bir anda yayımlandı. Görüntü ayrıca, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Beyrut'a düzenlenen saldırıda İsrail tarafından öldürülmesinin ardından paylaşıldı.

İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine 'soru işareti' koydular
Yahya Sinvar
İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar\'ın resmine \'\'soru işareti\'\' koydular

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Son Dakika Dünya İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine ''soru işareti'' koydular - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Talat Yelbuz:
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SON DAKİKA: İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine ''soru işareti'' koydular - Son Dakika
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