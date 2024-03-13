İsrail, UNRWA Gıda Dağıtım Merkezini Vurdu: 1 Ölü, 22 Yaralı

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Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) İsrail'in Refah'taki bir gıda dağıtım merkezini vurması sonucunda en az bir çalışanının öldüğünü, 22 çalışanının da yaralandığını açıkladı.

Gazze Sağlık Bakanlığı İsrail hava saldırısının beş kişiyi öldürdüğünü duyurdu.

Refah'ın doğusundaki gıda dağıtım merkezinin doğu bölümünde patlama yaşandığı belirtildi.

Saldırıda 15 yaşındaki bir oğlan çocuğu ile ve yaşları 27-50 arasında değişen dört erkeğin öldürüldüğü açıklandı.

Görgü tanıklarından Refahlı Sami Abu Salim, AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Burası bir UNRWA merkezi ve güvenli olması bekleniyor. Bazıları Ramazan ayında gıda ihtiyacı olan insanlara yardım dağıtmak için çalışmaya geldi. Aniden iki füze vurdu" dedi.

UNRWA Sözcüsü Juliette Touma BBC'ye yaptığı açıklamada olay gerçekleştiği sırada merkezde 60'a yakın kişinin çalıştığına inandıklarını söyledi.

UNRWA Komiseri Philippe Lazzarini tesislerine yapılan saldırıların "uluslararası insani hukuk açıkça göz ardı edilerek sıradan hale geldiğini" belirtti.

Yapılan yazılı açıklamada Lazzarini, merkezin Gazze'de savaşın beşinci ayında ayakta kalan az sayıda dağıtım merkezinden biri olduğunu belirtti.

"(Saldırı) gıda tedariğinin tükenmek üzere olduğu, açlığın kol gezdiği, bazı bölgelerde kıtlığa dönüştüğü bir zamanda yapıldı.

"Her gün Gazze Şeridindeki tesislerimizin koordinatlarını çatışmanın taraflarıyla paylaşıyorız. İsrail ordusu bu tesisin koordinatlarını dün almıştı" diye ekledi.

UNRWA Gazze'deki 13 bin çalışanının en az 165'inin savaşta öldürüldüğünü, 150 tesisinin vurulduğunu ve BM bayrağı altında sığınak arayan 400'den fazla kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Yaklaşık 1,4 milyon Filistinli'nin Refah'a sığındığı biliniyor.