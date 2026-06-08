İsrail ve İran Arasındaki Gerginlik Tırmanıyor

(ANKARA) - İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran, İsrail'e füze saldırısı düzenlerken, İsrail de İran'a misilleme saldırılarda bulundu. Bu saldırı dalgasının Nisan ayından bu yana yaşanan en ciddi gerginliklerden biri olduğu ifade ediliyor.

İsrail ve İran'ın birbirlerine yönelik saldırıları gece boyunca devam etti. İsrail'in Beyrut'un güney banliyölerine saldırılarına misilleme olarak İran, İsrail'e bir art arda füze saldırısında bulundu. İran, Ramat David Hava Üssü'nün hedef alındığını açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada füzelerin önlendiği belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetlerinin "Yeşil ışık yakılır yakılmaz" İran'ın vurulacağı açıklamasından saatler sonra Yemen'den ve İran'dan füzelerin atıldığını duyurdu. Ardından İsrail Hava Kuvvetleri İran rejimine ait olan ve İran'ın batısı ile merkezinde bulunan askeri hedeflere saldırı düzenlendiğini açıkladı.

İsrail Genelkurmay Başkanı ve İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin üst düzey yetkililerinin İran'a yönelik saldırılarını yönettikleri bildirildi. Ardından İsrail, İran'daki Mahşehr'deki Karun Petrokimya Şirketi'ne saldırı düzenledi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın haberinde, Huzistan Vali Yardımcısı Veliyullah Hayati'nin saldırıya ilişkin açıklamasına yer verildi. Hayati, "Mahşehr'deki Karun Petrokimya Şirketi, Siyonist düşman tarafından hava saldırısına uğradı. Fırlatılan mühimmatın isabet etmesi sonucu sanayi tesisinin bazı bölümleri hasar gördü" ifadelerini kullandı. Hayati, ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanmanın olmadığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırılara karşılık "Nasr Operasyonu"nu başlattıklarını ve bu doğrultuda Nevatim ve Tel Nof Üssü hava üssünü hedef aldıklarını açıkladı.

İSRAİL'DE GÜVENLİK KABİNESİ TOPLANIYOR

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan bir haberde, son gelişmelerin ardından güvenlik kabinesinin toplanacağı aktarıldı. Öte yandan ülkede güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Ülke genelinde okullar kapatıldı. Toplu etkinlikler kısıtlandı ve iş yerlerinde güvenli alanlar oluşturulması zorunlu hale getirildi.

TRUMP: "UMARIM İSRAİL MİSSİLEME YAPMAZ"

ABD Başkanı Donald Trump, gelişmelere ilişkin Fox News'a açıklamalarda bulundu. İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının Tahran ile müzakerelere "yardımcı olmayacağını" belirten Trump, İran'ın saldırılarına yol açan İsrail'in Beyrut'taki Hizbullah hedeflerine yönelik önceki saldırılarından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Trump, "Füzelerinizi ateşlediniz, bu kadar yeter. Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın" dedi.

Trump, "Bu kesinlikle müzakerelere yardımcı olmayacak. (Anlaşmaya) Çok yakındık. Önümüzdeki hafta Pazartesi, Salı veya Çarşamba günü bir anlaşma imzalanacağını söylerdim. Ama şimdi bu oluyor" diye konuştu.

Axios'a yaptığı açıklamada Trump, "İran'ın saldırıları kimseye zarar vermedi. Umarım İsrail misilleme yapmaz. Eğer Bibi (İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu) onlara karşılık verirse, bu durum son 47 yıldır -ya da son üç bin yıldır- olduğu gibi devam edecek" ifadelerini kullandı.

İSRAİL ORDUSU: İRAN'A YÖNELİK GENİŞ KAPSAMLI BİR OPERASYONU TAMAMLANDI

İsrail Savunma Kuvvetleri, saat 10.48 itibarıyla resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İsrail Savunma Kuvvetleri'nin İran'ın stratejik savunma sistemlerine yönelik geniş kapsamlı bir operasyonu tamamladıklarını duyurdu. Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Askeri İstihbarat Dairesi amirliğinde, Hava Kuvvetleri'ne ait onlarca savaş uçağı, kısa bir süre önce İran terör rejiminin stratejik savunma sistemlerine yönelik geniş kapsamlı bir operasyonu tamamladı. Son dönemde, rejimin 'Aslan Kükreyişi' Operasyonu'nda hasar gören tespit ve savunma kabiliyetlerini yeniden inşa etme faaliyetlerinin bir parçası olarak, İran'ın birkaç farklı bölgesine savunma sistemleri yerleştirilmişti; gerçekleştirilen operasyon bu sistemlerin imha edilmesiyle sonuçlandı. 'Aslan Kükreyişi' Operasyonu'nda İsrail Savunma Kuvvetleri, İran terör rejiminin savunma sistemlerine derin bir darbe indirmişti. Tamamlanan bu operasyonlar, Hava Kuvvetleri'nin İran semalarındaki hareket özgürlüğünü daha da derinleştirmeye katkı sağlamaktadır."