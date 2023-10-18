 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsral bu kez Kudüs Hastanesi'nin yakınına bomba attı - Son Dakika

İsral bu kez Kudüs Hastanesi'nin yakınına bomba attı

Son Güncelleme: 18.10.2023 23:20

Gazze'de yaşanan hastane saldırısının ardından İsrail bu kez Kudüs Hastanesi'nin 100 metre yakınına bomba attı. Hastanede korku dolu anlar yaşanırken, olayda can kaybı ve yaralananların olduğu konusunda henüz bilgi gelmedi.

Gazze'deki katliamın ardından İsrail bir kez daha hastaneyi vurdu. Kudüs Hastanesi'nin 100 metre yakınına bomba düştü. Hastaneden alevler yükselirken, can kaybı ve yaralananların olup olmadığı henüz bilinmiyor.

GAZZE'DE HASTANEYİ FÜZEYLE VURDU

İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de sivil katliamlarına devam ediyor. Önceki gün Gazze Şeridi'nde hastaneye düzenlediği füze saldırısında 471 kişiyi hayattan koparan İsrail, bir kez daha hastaneyi hedef aldı.

KUDÜS HASTANESİ'NİN YAKININA BOMBA DÜŞTÜ

Kudüs Hastanesi'nin 100 metre yakınına bomba düştü. İsrail bombası paniğe yol açarken, hastaneden alevlerin yükseldiği görüldü. Olayda can kaybı ve yaralananların olduğu konusunda henüz bilgi verilmedi.

CAMİYİ DE HEDEF ALDILAR

Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Ayn Calut Kuleleri yakınında bir camiyi hedef aldığı duyuruldu. Açıklamada, İsrail ordusunun saldırısı sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğu kaydedildi.

İsrail, Gazze, Kudüs, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsral bu kez Kudüs Hastanesi'nin yakınına bomba attı - Son Dakika


Son Dakika
23:04 Son Dakika: Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi.
22:54 Hayranları yıkılmıştı! 32 yaşında futbolu bırakan Hazard, nedenini de söyledi
22:25 BBP Genel Başkanı Destici'den Filistin Devlet Başkanı Abbas'a tepki: O koltukta bir saniye oturma
21:29 ABD'nin Akdeniz'deki uçak gemileri Putin'i kızdırdı: Hepsi füzelerimizin menzilinde
21:21 İstanbul'da göstericiler İsrail Konsolosluğu'na havai fişek attı
21:20 Cedi Osman, ''Milli formayı reddetti'' diyen Hidayet Türkoğlu'na jet hızında yanıt verdi
20:57 ABD, Adana Büyükelçiliği'ni kapatma kararı aldı
20:25 Ayağı kayıp yere düşen Carloz Tevez'in kafasına 10 dikiş atıldı
20:24 45 gündür kayıp olan kadın, zeytinlikte ölü bulundu
20:17 ''Sinan Aygün'' sorusuna sinirlenen Akşener, gazeteciyi azarladı: Bundan sonra görüştüğüm her kişi için, ''İzin veriyor musunuz?'' diye soracağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2023 23:24:12. #1.12#
SON DAKİKA: İsral bu kez Kudüs Hastanesi'nin yakınına bomba attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement