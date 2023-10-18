İsral bu kez Kudüs Hastanesi'nin yakınına bomba attı

Gazze'deki katliamın ardından İsrail bir kez daha hastaneyi vurdu. Kudüs Hastanesi'nin 100 metre yakınına bomba düştü. Hastaneden alevler yükselirken, can kaybı ve yaralananların olup olmadığı henüz bilinmiyor.

GAZZE'DE HASTANEYİ FÜZEYLE VURDU

İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de sivil katliamlarına devam ediyor. Önceki gün Gazze Şeridi'nde hastaneye düzenlediği füze saldırısında 471 kişiyi hayattan koparan İsrail, bir kez daha hastaneyi hedef aldı.

KUDÜS HASTANESİ'NİN YAKININA BOMBA DÜŞTÜ

Kudüs Hastanesi'nin 100 metre yakınına bomba düştü. İsrail bombası paniğe yol açarken, hastaneden alevlerin yükseldiği görüldü. Olayda can kaybı ve yaralananların olduğu konusunda henüz bilgi verilmedi.

CAMİYİ DE HEDEF ALDILAR

Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Ayn Calut Kuleleri yakınında bir camiyi hedef aldığı duyuruldu. Açıklamada, İsrail ordusunun saldırısı sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğu kaydedildi.