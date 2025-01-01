ABD'de bir aracın kalabalığa dalması sonrası ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, en az 35 kişinin yaralandığı bildirildi. Olaydan saniyeler önce caddeyi gören bir güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüde, kamyonetin polis aracının önünden geçtiği görüldü.
ABD'nin New Orleans eyaletindeki Bourbon Caddesi'nde bir kamyonet kalabalığa daldı. Polis, olayda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, en az 35 kişinin yaralandığını kaydetti. Olay, kentin "Fransız Mahallesi" olarak tanınan bölgesinde, yılbaşı kutlamalarının düzenlendiği, Canal ve Bourbon caddelerinin kesiştiği noktada yerel saatle 03.15'te yaşandı. Kalabalığa dalan aracın sürücüsünün, olay sonrası araçtan inerek çevreye ateş açtığı bildirildi.
Saldırıdan saniyeler önce kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganın, olayda kullandığı kamyonetle kalabalığa dalmadan önce caddede park halinde olan polis arabasının önünden geçtiği görüldü.
Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, saldırganın ABD'nin Teksas eyaletinden 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbar olduğu bildirildi. Saldırganın kiralanmış kamyonetle saldırıyı gerçekleştirdiği, aracı nasıl elde ettiğinin hala araştırıldığı ifade edildi.
Son Dakika › Dünya › İşte ABD'deki saldırının başlangıç anı - Son Dakika
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