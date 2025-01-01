İşte ABD'deki saldırının başlangıç anı - Son Dakika
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Dünya

İşte ABD'deki saldırının başlangıç anı

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ABD'nin New Orleans eyaletinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı saldırının başlangıç anına ait görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde saldırganın kalabalığa dalmadan önce kamyonetle polis arabasının önünden geçtiği görüldü.

01.01.2025 22:15
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ABD'de bir aracın kalabalığa dalması sonrası ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, en az 35 kişinin yaralandığı bildirildi. Olaydan saniyeler önce caddeyi gören bir güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüde, kamyonetin polis aracının önünden geçtiği görüldü.

ABD'DE KAMYONETLİ SALDIRI: 10 ÖLÜ, 35 SALDIRI

ABD'nin New Orleans eyaletindeki Bourbon Caddesi'nde bir kamyonet kalabalığa daldı. Polis, olayda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, en az 35 kişinin yaralandığını kaydetti. Olay, kentin "Fransız Mahallesi" olarak tanınan bölgesinde, yılbaşı kutlamalarının düzenlendiği, Canal ve Bourbon caddelerinin kesiştiği noktada yerel saatle 03.15'te yaşandı. Kalabalığa dalan aracın sürücüsünün, olay sonrası araçtan inerek çevreye ateş açtığı bildirildi.

SALDIRIDAN SANİYELER ÖNCE POLİS ARACININ ÖNÜNDEN GEÇMİŞ

Saldırıdan saniyeler önce kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganın, olayda kullandığı kamyonetle kalabalığa dalmadan önce caddede park halinde olan polis arabasının önünden geçtiği görüldü.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, saldırganın ABD'nin Teksas eyaletinden 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbar olduğu bildirildi. Saldırganın kiralanmış kamyonetle saldırıyı gerçekleştirdiği, aracı nasıl elde ettiğinin hala araştırıldığı ifade edildi.

İşte ABD\'deki saldırının başlangıç anı

Amerika Birleşik Devletleri, New Orleans, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İşte ABD'deki saldırının başlangıç anı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • barış özcan:
    Abd yine kurguluyor, neymiş araçta Deaş bayrağı varmış, adam gerizekalı eyleme bayrak ile gidiyor. Suriye de çırak çıktıkları için yeni bir yol arıyorlar ve yaptıklarını meşru (!) gösterecekler. 23 10 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Dikkatimi çeken polisin hemen müdahalesi oldu 21 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Adını Sen Koy Bitmez Terör Saldırısı 15 1 Yanıtla
  • oktay sayar:
    Abd li ajanların ,senaryosunu yazdikları ,oyunlardan biri ,Trump a ayar vermek için yapılan işler ,artık kimse yutmuyor 3 1 Yanıtla
  • onur egemen:
    TİYATRO 2 0 Yanıtla
  • osman şahin:
    ABD kaçak göçmen kesinlikle kabul etmemeli Deaş, Hamas, htş, smo gibi kan emici kafa kesen cani teroristlere göz açtırmamalı 0 0 Yanıtla
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