İşte dünyanın kilitlendiği savaşta 'İhanet ülkesi' olarak anılan ülke

05.03.2026 20:46
İran'a ait savaş gemisinin Hint Okyanusu'nda ABD denizaltısı tarafından batırılmasının ardından Hindistan sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Olayın ardından Hindistan dünya çapında "ihanet ülkesi" olarak anılmaya başlandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hint Okyanusu'nda İran'a ait bir savaş gemisinin ABD denizaltısı tarafından torpido ile batırıldığını açıkladı. İran donanmasına ait Moudge sınıfı fırkateynin İran kıyılarından yaklaşık 2 bin 750 kilometre uzaklıkta vurulduğu bildirildi.

80 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırının ardından yaklaşık 180 kişilik mürettebatı bulunan geminin batması sonucu 80 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Olayın ardından bölgede arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

"İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA BİR İLK"

ABD Savunma Bakanı Hegseth, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada bir Amerikan denizaltısının İran savaş gemisini torpido ile vurduğunu belirterek, "Bir Amerikan denizaltısı, bir İran savaş gemisini Hint Okyanusu'nda güvende olduğunu düşündüğü sularda batırdı. Torpido ile vurulan savaş gemisi sessiz bir ölüme mahkum edildi. Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir düşman gemisinin torpido ile batırıldığı ilk olay" ifadelerini kullandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Netanyahu'ya böyle sarılmıştı

HİNDİSTAN TARTIŞMALARIN ODAĞINDA

Savaş gemisinin Hint Okyanusu'nda vurulmasının ardından sosyal medyada Hindistan'a yönelik sert eleştiriler gündeme geldi. Bazı kullanıcılar Hindistan'ı "ihanet ülkesi" olarak nitelendirirken, konu uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.