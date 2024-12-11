İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü

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ABD, bundan sonra ne yapacak! Suriye planlarını açıkladılar

İlerleyişini sürdüren İsrail ordusu, başkent Şam 'a 20 kilometre kadar yaklaştı. İsrail'in Suriye işgalinden ise çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor. Son çekilen videoda, İsrail askerlerinin Suriye'nin güneyinde tampon bölge olarak ilan ettikleri yere İsrail bayrağı astığı görüldü.

Suriye 'de Beşar Esad rejimin devrilmesiyle birlikte İsrail kirli planını hayata geçirmek için düğmeye bastı. İsrail ordusu, Golan Tepeleri 'ndeki tampon bölgeyi işgal etti.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti. Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti. İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Baas rejiminin devrilmesinden bu yana 320 "stratejik hedefe" hava saldırısı düzenlendiği belirtilmişti. Vurulan hedefler arasında Suriye'nin hava savunma sistemleri, füze depoları, askeri uçak ve helikopterlerin yanı sıra savaş gemilerinin de olduğu belirtilen açıklamada, bu saldırılarda Baas rejiminden geriye kalan Suriye'nin askeri kapasitesinin "yüzde 70'ten fazlasının ortadan kaldırıldığı" iddia edilmişti.