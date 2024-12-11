İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü - Son Dakika
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Dünya

İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü

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Rejimin devrilmesiyle Suriye'yi işgal edip 300'den fazla hava saldırısı düzenleyen İsrail, güneyde tampon bölge olarak ilan ettikleri noktaya İsrail bayrağı astı.

11.12.2024 20:02
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Suriye'de Beşar Esad rejimin devrilmesiyle birlikte İsrail kirli planını hayata geçirmek için düğmeye bastı. İsrail ordusu, Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi işgal etti.

SURİYE'DE İSRAİL BAYRAĞI ASTILAR

İlerleyişini sürdüren İsrail ordusu, başkent Şam'a 20 kilometre kadar yaklaştı. İsrail'in Suriye işgalinden ise çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor. Son çekilen videoda, İsrail askerlerinin Suriye'nin güneyinde tampon bölge olarak ilan ettikleri yere İsrail bayrağı astığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti. Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti. İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Baas rejiminin devrilmesinden bu yana 320 "stratejik hedefe" hava saldırısı düzenlendiği belirtilmişti. Vurulan hedefler arasında Suriye'nin hava savunma sistemleri, füze depoları, askeri uçak ve helikopterlerin yanı sıra savaş gemilerinin de olduğu belirtilen açıklamada, bu saldırılarda Baas rejiminden geriye kalan Suriye'nin askeri kapasitesinin "yüzde 70'ten fazlasının ortadan kaldırıldığı" iddia edilmişti.

İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü

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Son Dakika Dünya İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Vatan Sever:
    Bob Eş başkanı görevini çok iyi yaptı, Madalyalar ödüllerin hakkını verdi. 26 20 Yanıtla
  • Emre Bey:
    Eeeeeee tepki verilmezse herifler yarın öbürgün Şam a bayrağı diker. Barbar netenyahu kimseden çekinmiyor. 20 6 Yanıtla
  • Halil Kaya:
    maşallah maşallah Allah kuvet verdin 8 16 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    NE SANIYORDUNUZ OLAYI TEZGAHLAYAN, ABD, İSRAİL BİZİMKİLER HALA OLUP BİTENİ ANLAYAMADI 15 5 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Türkiye geriye dönüşü imkansız bir iş yapmıştır! Irak'ta Libya da ve Mısır da Yaşananlardsn ders çıkartmak yerine bu kurulan şeytani tezgah 'a ortak olanlar, bulamıyorlar ki, yakında başlarına gelecek gazabın şiddetini!? Yaptıklari ihanetin ne denli büyük olduğunu gördüklerinde bin pişman olarak ilelebet gazap üzerinden inmeyecektir! 5 4 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    eceli gelen köpek cami duvarına işer 5 2 Yanıtla
  • Mehmet Dagdelen:
    Biz burada bas bas bağırdık İsrail’e alt zemin hazırlıyorlar diye ak troller beni linç etti Allah size akıl fikir versin ne diyelim siz zor adam olursunuz 4 3 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Ey! Kaddafi, ALLAH sana rahmet etsin, şeytanın çocukları tarafından Şehit edildin, merteben ne yüksektir senin. Bırak sonraki Ortadoğu halkı bitmiş, gafil ve de cahil bırakılmış, gerçek imanları ellerinden alınmış, Medya tarafından da tüm manevi değerleri alçakça satılmış! Ey! Kaddafi,sen tas tamam doğruyu söyledin, Allah için doğruyu tebliğ ettin bu gafillere,bu zır cahillere bu ahmaklara! Sonları felâket olacaklara artık kimse yardım edemez 3 0 Yanıtla
  • Ersay:
    Demedi deme Bu İsrail Türkiye ti kışkırtıyor, Görünen o ki bizden darbe yemedikçe azgınlığı bitmeyecek 3 0 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    eee kankiler aynen devam. Gazze yetmedi bop tamamlanmalı 1 1 Yanıtla
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