İşte Trump ve Netanyahu'nun uykularını kaçıran füzeler
İşte Trump ve Netanyahu'nun uykularını kaçıran füzeler

İşte Trump ve Netanyahu\'nun uykularını kaçıran füzeler
06.03.2026 17:01
İşte Trump ve Netanyahu\'nun uykularını kaçıran füzeler
İran, ABD ve İsrail'e saldırılarda kullandığı Hayberşekan, Fettah ve Hürremşehr balistik füzelerinin ateşlediği görüntüleri yayınladı.

İran Hayberşekan, Fettah ve Hürremşehr balistik füzelerinin ABD/ İsrail hedeflerine karşı kullanıldığı görüntüleri yayınladı.

İran, bölgedeki gerilimin tırmandığı operasyonlar kapsamında en gelişmiş balistik füzelerinin ateşlendiği anlara ait yeni görüntüleri dünya kamuoyuyla paylaştı.

İRAN, BU FÜZELERLE VURUYOR

Yayınlanan videolarda; hipersonik hızıyla bilinen Fettah, katı yakıtlı ve hızlı konuşlanabilen Hayberşekan ile yüksek tahrip gücüne sahip Hürremşehr füzelerinin fırlatılış anları yer alıyor. Tahran yönetimi, bu görüntüleri İsrail ve bölgedeki ABD üslerine yönelik gerçekleştirilen misilleme saldırılarının bir kanıtı olarak sundu.

Askeri uzmanlar, bu paylaşımın sadece bir operasyon raporu değil, aynı zamanda hava savunma sistemlerini aşma kapasitesine dair bir gövde gösterisi olduğunu belirtiyor.

Uluslararası İlişkiler, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

