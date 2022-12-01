ABD yine bildiğiniz gibi! Telefon görüşmesine Pentagon'un tepe isminin tehditvari uyarısı damga vurdu - Son Dakika
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ABD yine bildiğiniz gibi! Telefon görüşmesine Pentagon'un tepe isminin tehditvari uyarısı damga vurdu

01.12.2022 08:13

İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızı kaybettiğimiz terör saldırısı sonrası Türkiye, Suriye'ye kara harekatı için güçlü mesajlar verirken, Milli Savunma Bakanı Akar ile Pentagon'un tepe ismi Lloyd Austin arasındaki telefon görüşmesinde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. ABD Savunma Bakanı Austin'in telefonda Bakan Akar'a harekatla ilgili endişelerini aktardığı ve ABD'nin Türkiye'nin bu hamlesine çok güçlü bir karşılık vereceği konusunda uyarıda bulunduğu öğrenildi.

13 Kasım'da İstanbul'un kalbi Taksim'e düzenlenen kanlı terör saldırısı sonrasında TSK Suriye'ye askeri hava operasyonu gerçekleştirirken gözler bir süredir gündemde olan kara harekâtında.

AKAR İLE PENTAGON'UN TEPE İSMİ ARASINDA GÖRÜŞME

Terör örgütünün İstiklal Caddesi'nde sivilleri hedef aldığı terör saldırısı sonrasında hem Ankara'dan hem de Suriye'den gelen açıklamalar olası bir kara harekâtına hazırlıkların başladığı şeklinde yorumlanırken dün dikkat çekici bir görüşme gerçekleşti. Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Pentagon'un (ABD Savunma Bakanlığı) tepe ismi Lloyd Austin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TELEFONDA HAREKAT TEPKİSİ

Pentagon tarafından yapılan açıklamada Austin'in Akar'a Türkiye'nin Suriye'ye yönelik yeni bir askeri operasyon yapmaması konusunda çok "güçlü bir tepki" gösterdiği belirtildi. Görüşmede Austin'in 13 Kasım'da gerçekleşen saldırıdan dolayı taziye dileklerini de ilettiği kaydedildi.

AUSTIN ENDİŞELERİNİ DİLE GETİRDİ

Pentagon tarafından yapılan açıklamada, "Bakan Austin, son dönemde gerçekleşen ve bazıları doğrudan bölgedeki partnerlerimizle DEAŞ'ı yenmek için çalışan ABD personelinin güvenliğini riske atan hava operasyonu da dahil olmak üzere Suriye'nin kuzeyi ile Türkiye arasında yaşanan gerilimin yükselmesinden dolayı endişelerini dile getirdi" denildi. Açıklamada ayrıca, "Bakan Austin, gerilimin azaltılması çağrısını yaparken, Bakanlığın, Türkiye'nin Suriye'de yeni bir askeri operasyon yapmasına güçlü bir şekilde karşı olduğuna yönelik açıklamalarını paylaştı" ifadesi yer aldı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD yine bildiğiniz gibi! Telefon görüşmesine Pentagon'un tepe isminin tehditvari uyarısı damga vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD yine bildiğiniz gibi! Telefon görüşmesine Pentagon'un tepe isminin tehditvari uyarısı damga vurdu - Son Dakika
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