İsveç basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO restini manşete taşıdı! Ses tonundaki vurguyu yorumladılar - Son Dakika
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İsveç basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO restini manşete taşıdı! Ses tonundaki vurguyu yorumladılar

24.01.2023 16:40

Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveçte Kur'anı-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin olarak ülkeye "NATO" konusunda resti çekti. Erdoğan'ın "NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz" sözleri İsveç basınında geniş yer buldu. Uzmanlar, tarihi resti çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce bu kadar sert konuşmadığını ve NATO üyeliği konusunda ışığın azaldığı yorumunda bulundu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de PKK/ YPG terör örgütü yandaşlarının gerçekleştirdiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin saldırı ve daha sonrasında Rasmus Paludan isimli siyasetçinin Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına Türkiye'nin tepkisi sert oldu.

"NATO KONUSUNDA HERHANGİ BİR DESTEK GÖREMEYECEKSİNİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya başvuru konusunda artık bizden herhangi bir hayırhahlık beklemeyeceği açıktır. Terör örgütlerinde caddelerinizde, sokaklarınızda cirit attıracaksınız ondan sonra bizden NATO'ya girmesi için destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'IN SES TONU HİÇ BU KADAR SERT OLMAMIŞTI"

Bu sözler İsveç basınında geniş yer bulurken Aftonbladet gazetesine konuşan uzmanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ses tonunun daha önce hiç bu kadar sert olmadığına dikkat çekti ve NATO üyeliği için ışığın azaldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO resti İsveç basınında! Ses tonu detayına dikkat çektiler

"SÖZLERİ MUTLAKA CİDDİYE ALINMALI"

Stockholm Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü başkanı Paul Levin, "Türkiye Noel'den önce İsveç'in yeterince ilerlemediğini söylese de, hala daha uzlaşmacı bir ton vardı. Erdoğan'ın sözleri ciddiye alınmalı" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dünya İsveç basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO restini manşete taşıdı! Ses tonundaki vurguyu yorumladılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsveç basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO restini manşete taşıdı! Ses tonundaki vurguyu yorumladılar - Son Dakika
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