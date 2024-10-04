İsveç Dışişleri Bakanı'na Domatesli Saldırı

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İSVEÇ Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İsveç parlamentosunda yaptığı konuşmanın ardından yerine döndüğü sırada domatesli saldırıya uğradı. Stenergard saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Üzerinize bir şeyler fırlatılmadan parlamentoda tartışma yapabilmelisiniz. Bu demokratik müzakerenin temelidir" dedi.

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, dün İsveç parlamentosunda 'İsrail'in işgal altındaki Filistin Toprakları'ndaki yasadışı işgaline' bir yıl içinde son vermesini talep eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla ilgili yapılan oturumda yaptığı konuşmanın ardından yerine döndüğü sırada domatesli saldırıya uğradı. Stenergard, saldırının ardından parlamentoyu koşarak terk ederken, 3 kişi gözaltına alındı. Stenergard saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün Riksdag'da yaşanan olayın ardından gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim. Üzerinize bir şeyler fırlatılmadan parlamentoda tartışma yapabilmelisiniz. Bu demokratik müzakerenin temelidir" dedi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, olayla ilgili soruşturma açılması çağrısında bulunarak, parlamentoda güvenliğin sağlanması için önlem alınmasını istediğini ifade etti.