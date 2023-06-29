İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı Bağdat'ta protesto edildi - Son Dakika
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İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı Bağdat'ta protesto edildi

29.06.2023 19:11

İsveç'teki bir cami önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırı, Bağdat'ta protesto edildi. Iraklılar, İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanarak Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı ve İsveç hükümetini eleştirdi. Protestocular, Büyükelçi'nin görevden alınması çağrısında bulundu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup gösterici, İsveç Büyükelçiliği önünde toplanarak, Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi. Binanın dış cephesinde asılı olan İsveç'in ulusal amblemine saldıran protestocular, ulusal amblemi sökerek yere attılar.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir cami önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik tepkiler büyüyor. Kur'an-ı Kerim'in, ateşe verilmesinin ardından Şii din adamı ve Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr, protesto çağrısı yaptı.

BÜYÜKELÇİLİK ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Bağdat'ta İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanan onlarca Iraklı Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını sloganlar atarak protesto etti. "Kur'an'a evet" sloganı atan Iraklılar İsveç hükümetini eleştirdi.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı Bağdat'ta protesto edildi

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Büyükelçilik binasını basmaya çalışanlar olurken protestocular İsveç'in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardström'ün görevden alınması için Irak yönetimine çağrıda bulundu. Protestolar nedeniyle büyükelçilik binası önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

ULUSAL AMBLEMLERİNİ SÖKÜ ATTILAR

Protestoculardan bazıları büyükelçilik binasının bahçesine girerek eylemini sürdürdü. Binanın dış cephesinde asılı olan İsveç'in ulusal amblemine saldıran protestocular, ulusal amblemi sökerek yere attılar.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı Bağdat'ta protesto edildi

NE OLMUŞTU?

İsveç'te dün Kurban Bayramı'nın ilk gününde Salvan Momika adlı Irak uyruklu bir göçmen, Stockholm'deki bir cami önünde polis gözetiminde Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermiş, olay dünya çapında büyük tepkiye neden olmuştu.

Kaynak: İHA
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Bağdat, İsveç, Irak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı Bağdat'ta protesto edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı Bağdat'ta protesto edildi - Son Dakika
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