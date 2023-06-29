İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı Bağdat'ta protesto edildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup gösterici, İsveç Büyükelçiliği önünde toplanarak, Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi. Binanın dış cephesinde asılı olan İsveç'in ulusal amblemine saldıran protestocular, ulusal amblemi sökerek yere attılar.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir cami önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik tepkiler büyüyor. Kur'an-ı Kerim'in, ateşe verilmesinin ardından Şii din adamı ve Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr, protesto çağrısı yaptı.

BÜYÜKELÇİLİK ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Bağdat'ta İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanan onlarca Iraklı Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını sloganlar atarak protesto etti. "Kur'an'a evet" sloganı atan Iraklılar İsveç hükümetini eleştirdi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Büyükelçilik binasını basmaya çalışanlar olurken protestocular İsveç'in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardström'ün görevden alınması için Irak yönetimine çağrıda bulundu. Protestolar nedeniyle büyükelçilik binası önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

ULUSAL AMBLEMLERİNİ SÖKÜ ATTILAR

Protestoculardan bazıları büyükelçilik binasının bahçesine girerek eylemini sürdürdü. Binanın dış cephesinde asılı olan İsveç'in ulusal amblemine saldıran protestocular, ulusal amblemi sökerek yere attılar.