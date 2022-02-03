Üye Girişi
İsveçli bir şirket, sigara izmaritlerini toplamak için kargaları görevlendirdi - Son Dakika

İsveçli bir şirket, sigara izmaritlerini toplamak için kargaları görevlendirdi

03.02.2022 08:56
İsveçli bir şirket, sigara izmaritlerini toplamak için kargaları görevlendirdi

İsveç'teki Södertälje isimli şehirde, sokaklardaki sigara izmaritlerini kargalar topluyor.

Stockholm yakınında yer alan Södertälje isimli şehirde, kargalar topladıkları izmarit başına küçük bir miktar yiyecek alarak temizleme görevini yerine getiriyor.

KARGALAR AKIL YÜRÜTMEDE 7 YAŞINDAKİ ÇOCUK KADAR ZEKİ

Kargalarla temizlik metodunu bulan Corvid Cleaning isimli şirketin kurucusu Christian Günther-Hanssen, "Kargalar, gönüllü bir işe koyulan yabani kuşlar" diyor.

Guardian'ın aktardığına göre, karga kuşları ailesinin bir üyesi olan Yeni Kaledonya kargaları üzerine yapılan bir araştırma, akıl yürütmede yedi yaşındaki bir insan potansiyelinde olduklarını ortaya koydu. Araştırma sonucunda iş için en zeki kuşlar oldukları ve bu görevi yapabilecekleri belirlendi.

"KARGALARA TOPLAMAYI ÖĞRETİYOR AMA İNSANLARA YERE ATMAMAYI ÖĞRETEMİYORUZ"

Christian Günther-Hanssen, "Kolay öğreniyorlar ve birbirlerinden öğrenme ihtimalleri de yüksek. Aynı zamanda kargaların yanlışlıkla çöp yeme ihtimali de daha düşük" diyor ve maliyetin düşeceğini belirtiyor.

Södertälje Belediyesi'nde atık stratejisti olan Tomas Thernström ise pilot uygulamanın potansiyelinin finansmana bağlı olduğunu söylüyor:

"Bunun başka ortamlarda da işe yarayıp yaramayacağını görmek ilginç olurdu. Ayrıca kargalara sigara izmaritlerini almayı öğretebiliyoruz ama insanlara sigara izmaritlerini yere atmamayı öğretemiyoruz. Bu da ilginç bir durum."

YORUMLAR (1)
500

Sigara, İsveç, Karga, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsveçli bir şirket, sigara izmaritlerini toplamak için kargaları görevlendirdi - Son Dakika Dünya


Son Dakika Haberleri
15:48 Semra Güzel nerede? Dokunulmazlığı kaldırıldı! Kimse nerede olduğunu bilmiyor: Kaçtı mı?
15:39 Merkez Bankası rezervleri 110,2 milyar dolara yükseldi
15:38 Oryantal Didem itiraf etti: Babamın çoraplarını göğsüme koyup sahneye çıkıyordum
15:33 Son Dakika! Öldürülen PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı! Gözler Genel Kurul'da
15:25 Karar alındı ve Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi harcanmaya başlandı!
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin detayları ortaya çıktı! İHA'ların üretimi için anlaşma imzalanacak
15:15 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Artan vakalara rağmen eğitime ara vermeyeceğiz
12:11 Sıcaklığın -30 dereceye düştüğü Sivas'ta bir kurt, ayakta dondu
15:03 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Çolak'ın hain planı Züleyha'yı nasıl etkileyecek?
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik ziyareti! Ukrayna yetkilileriyle görüşmeler başladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 16:03:03. #1.13#
SON DAKİKA: İsveçli bir şirket, sigara izmaritlerini toplamak için kargaları görevlendirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement