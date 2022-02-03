İsveçli bir şirket, sigara izmaritlerini toplamak için kargaları görevlendirdi

Stockholm yakınında yer alan Södertälje isimli şehirde, kargalar topladıkları izmarit başına küçük bir miktar yiyecek alarak temizleme görevini yerine getiriyor.

KARGALAR AKIL YÜRÜTMEDE 7 YAŞINDAKİ ÇOCUK KADAR ZEKİ

Kargalarla temizlik metodunu bulan Corvid Cleaning isimli şirketin kurucusu Christian Günther-Hanssen, "Kargalar, gönüllü bir işe koyulan yabani kuşlar" diyor.

Guardian'ın aktardığına göre, karga kuşları ailesinin bir üyesi olan Yeni Kaledonya kargaları üzerine yapılan bir araştırma, akıl yürütmede yedi yaşındaki bir insan potansiyelinde olduklarını ortaya koydu. Araştırma sonucunda iş için en zeki kuşlar oldukları ve bu görevi yapabilecekleri belirlendi.

"KARGALARA TOPLAMAYI ÖĞRETİYOR AMA İNSANLARA YERE ATMAMAYI ÖĞRETEMİYORUZ"

Christian Günther-Hanssen, "Kolay öğreniyorlar ve birbirlerinden öğrenme ihtimalleri de yüksek. Aynı zamanda kargaların yanlışlıkla çöp yeme ihtimali de daha düşük" diyor ve maliyetin düşeceğini belirtiyor.

Södertälje Belediyesi'nde atık stratejisti olan Tomas Thernström ise pilot uygulamanın potansiyelinin finansmana bağlı olduğunu söylüyor:

"Bunun başka ortamlarda da işe yarayıp yaramayacağını görmek ilginç olurdu. Ayrıca kargalara sigara izmaritlerini almayı öğretebiliyoruz ama insanlara sigara izmaritlerini yere atmamayı öğretemiyoruz. Bu da ilginç bir durum."