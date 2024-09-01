İtalya'da Beccaria Çocuk Cezaevinde İsyan: 8 Kişi Yaralandı

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(ANKARA) - İtalya'nın Milano şehrinde yer alan Beccaria çocuk cezaevinde, mahkumların çıkarttığı olaylar sonucu 8 kişi yaralandı. Cezaevi polisi, bu sabah olayların yatıştırıldığını açıkladı.

İtalya'nın Beccaria çocuk cezaevinde 59 mahkum tarafından, dün gece isyan başlatıldı. Olaylarda cezaevinde ağır hasarın meydana geldiği ve cezaevi görevlileri de dahil olmak üzere 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Kaçmaya çalışan 4 mahkumun da yakalandığı belirtildi.

Olaylar, bu sabaha karşı yatıştırıldı

Cezaevi polisi, olayların bu sabaha karşı yatıştırıldığını dile getirirken Uilpa Cezaevi Polisi Genel Sekreteri Gennarino de Fazio, "Bir çılgınlık gecesinin ardından, Milano'daki 'Cesare Beccaria' Çocuk Ceza İnfaz Kurumu'nda dün geceden beri devam eden çok ciddi karışıklıklar az önce sona erdi. Her şeyden önce siyaset tarafından dikte edilmesi gereken hızlı bir değişikliğe acil ihtiyaç var. Sistem güvenli hale getirilmelidir" dedi.

De Fazio, cezaevi polisinin kadın ve erkek görevlilerinin olağanüstü çalışmaları sayesinde telafisi mümkün olmayan sonuçların yaşanmadığını da vurgularken, cezaevinin, eyalet polisi tarafından da korunduğunu belirtti. de Fazio, cezaevi polisinin, görevini sabah saat 8: 00'da devraldığı bildirdi.

Benzer olaylar daha önce de yaşandı

Öte yandan, Torino'daki Ferrante Aporti Çocuk Ceza İnfaz Kurumu ve İtalya'daki diğer pek çok çocuk cezaevlerinde yaşanan benzer olaylarla beraber Milano'da yaşananların, yeni bir güvenlik alarmını tetiklediği öne sürüldü.

20 Ağustos'ta çıkan olaylar sonucu bazı cezaevi görevlileri ile üç mahkum, yanan bir yatak sonucu hafif zehirlenme nedeniyle hastaneye kaldırılırken temmuz ayında da bir hücrenin içindeki birkaç çarşafın ateşe verilmesiyle başka yangınlar çıkmıştı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangının diğer odalara sıçraması engellenmişti.

Beccaria'daki 21 cezaevi polisi tutuklanmıştı

Geçtiğimiz nisan ayından bu yana Beccaria cezaevi, mahkumlara şiddet uygulamakla suçlanan 21 cezaevi polisinin tutuklanması ve açığa alınmasının ardından Milano İtalyan Cumhuriyet Savcılığının da hedefindeydi.

2022 yılından bu yana gözlemlenen ve reşit olmayan birçok tutukluya karşı zaman içinde tekrarlanan cezaevi memurlarının davranışlarına ilişkin, İtalyan Cumhuriyet Savcılığı tarafından itiraz edilen ve hakim tarafından olumlu olarak incelenen çeşitli suçlar arasında "reşit olmayanlara kötü muamele, psikolojik ve fiziksel şiddet, işkence, cinsel istismar" yer aldı.