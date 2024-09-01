İtalya'da Beccaria Çocuk Cezaevinde İsyan: 8 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İtalya'da Beccaria Çocuk Cezaevinde İsyan: 8 Kişi Yaralandı

İtalya'nın Milano şehrinde bulunan Beccaria çocuk cezaevinde çıkan isyan sonucu 8 kişi yaralandı. 59 mahkum tarafından başlatılan isyanın ardından cezaevinde ağır hasar meydana geldi. Olaylar bu sabaha karşı yatıştırıldı. Benzer olaylar daha önce de yaşanmıştı ve güvenlik alarmı tetiklendi. Beccaria cezaevinde daha önce de şiddet uygulayan 21 cezaevi polisi tutuklanmıştı.

01.09.2024 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İtalya'nın Milano şehrinde yer alan Beccaria çocuk cezaevinde, mahkumların çıkarttığı olaylar sonucu 8 kişi yaralandı. Cezaevi polisi, bu sabah olayların yatıştırıldığını açıkladı.

İtalya'nın Beccaria çocuk cezaevinde 59 mahkum tarafından, dün gece isyan başlatıldı. Olaylarda cezaevinde ağır hasarın meydana geldiği ve cezaevi görevlileri de dahil olmak üzere 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Kaçmaya çalışan 4 mahkumun da yakalandığı belirtildi.

Olaylar, bu sabaha karşı yatıştırıldı

Cezaevi polisi, olayların bu sabaha karşı yatıştırıldığını dile getirirken Uilpa Cezaevi Polisi Genel Sekreteri Gennarino de Fazio, "Bir çılgınlık gecesinin ardından,  Milano'daki 'Cesare Beccaria' Çocuk Ceza İnfaz Kurumu'nda dün geceden beri devam eden çok ciddi karışıklıklar az önce sona erdi. Her şeyden önce siyaset tarafından dikte edilmesi gereken hızlı bir değişikliğe acil ihtiyaç var. Sistem güvenli hale getirilmelidir" dedi.

De Fazio, cezaevi polisinin kadın ve erkek görevlilerinin olağanüstü çalışmaları sayesinde telafisi mümkün olmayan sonuçların yaşanmadığını da vurgularken, cezaevinin, eyalet polisi tarafından da korunduğunu belirtti. de Fazio, cezaevi polisinin, görevini sabah saat 8: 00'da devraldığı bildirdi.

Benzer olaylar daha önce de yaşandı

Öte yandan, Torino'daki Ferrante Aporti Çocuk Ceza İnfaz Kurumu ve İtalya'daki diğer pek çok çocuk cezaevlerinde yaşanan benzer olaylarla beraber Milano'da yaşananların, yeni bir güvenlik alarmını tetiklediği öne sürüldü.

20 Ağustos'ta çıkan olaylar sonucu bazı cezaevi görevlileri ile üç mahkum, yanan bir yatak sonucu hafif zehirlenme nedeniyle hastaneye kaldırılırken temmuz ayında da bir hücrenin içindeki birkaç çarşafın ateşe verilmesiyle başka yangınlar çıkmıştı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangının diğer odalara sıçraması engellenmişti.

Beccaria'daki 21 cezaevi polisi tutuklanmıştı

Geçtiğimiz nisan ayından bu yana Beccaria cezaevi, mahkumlara şiddet uygulamakla suçlanan 21 cezaevi polisinin tutuklanması ve açığa alınmasının ardından Milano İtalyan Cumhuriyet Savcılığının da hedefindeydi.

2022 yılından bu yana gözlemlenen ve reşit olmayan birçok tutukluya karşı zaman içinde tekrarlanan cezaevi memurlarının davranışlarına ilişkin, İtalyan Cumhuriyet Savcılığı tarafından itiraz edilen ve hakim tarafından olumlu olarak incelenen çeşitli suçlar arasında "reşit olmayanlara kötü muamele, psikolojik ve fiziksel şiddet, işkence, cinsel istismar" yer aldı.

Kaynak: ANKA

Mahkum, Mahkum, Milano, İtalya, Dünya, Çocuk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İtalya'da Beccaria Çocuk Cezaevinde İsyan: 8 Kişi Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:28 KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu!
12:10 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:48 Mehmet Şimşek’ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız Mehmet Şimşek'ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız
11:02 47 yıl sonra CHP’ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti
09:14 Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia Narin’in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia! Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış
12:04 Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 4. golünü attı Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 4. golünü attı
11:59 Atatürk’e benzeyen fenomen canlı yayında 20 bin lira topladı Atatürk'e benzeyen fenomen canlı yayında 20 bin lira topladı
11:47 Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı kiralık olarak transfer etti Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak transfer etti
11:37 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü
11:36 Mert Demir’in ’’Zalim’’ performansı dinleyicileri ikiye böldü Mert Demir'in ''Zalim'' performansı dinleyicileri ikiye böldü
11:33 İstanbul’da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor İstanbul'da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
11:08 Yarım kalan cami inşaatı nedeniyle tarihi kilisede namaz kılan köy halkı destek bekliyor Yarım kalan cami inşaatı nedeniyle tarihi kilisede namaz kılan köy halkı destek bekliyor
10:56 Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur
10:50 Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın yerine Şenol Güneş’i getirmek istiyor Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getirmek istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 14:11:15. #1.13#
SON DAKİKA: İtalya'da Beccaria Çocuk Cezaevinde İsyan: 8 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement