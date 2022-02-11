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İtalya'da belediyeler enerji faturalarındaki artışı protesto etmek için anıtların ışığını söndürdü - Son Dakika
BBC

İtalya'da belediyeler enerji faturalarındaki artışı protesto etmek için anıtların ışığını söndürdü

11.02.2022 11:02
İtalya'da belediyeler enerji faturalarındaki artışı protesto etmek için anıtların ışığını söndürdü

İtalya'da enerji faturalarındaki artışlara karşı hükümetten destek talep etmek için çok sayıda şehirde belediyeler ışık söndürme eylemi yaptı.

İtalya'da enerji faturalarındaki artışlara karşı hükümetten destek talep etmek için çok sayıda şehirde belediyeler ışık söndürme eylemi yaptı.

Roma, Floransa, Milano, Napoli, Venedik gibi şehirlerin de dahil olduğu 3 bine yakın belediyede yerel yönetim binaları ve anıtların ışıkları dün akşam yarım saatliğine söndürüldü.

Belediyeler Birliği tarafından organize edilen eylemle hükümetten elektrik ve doğal gaz gibi enerji fiyatlarındaki artışa karşı daha fazla destek talep edildi.

Hükümet yeni destek paketi hazırlıyor

İtalya'da hükümet, enerji krizinin faturalara yansımasını hafifletebilmek için 2021 sonu ve 2022 başında yaklaşık 11 milyar euro'luk destek paketleri hazırlamıştı. Hükümet, 2022'nin ikinci çeyreği için de yeni bir destek paketi üzerinde çalşıyor.

Basında yer alan haberlere göre gelecek hafta açıklanması planlanan yeni destek paketi 5-7 milyar euro'luk yeni yardımlar içerecek. Başbakan Mario Draghi liderliğindeki geniş koalisyon hükümetinin bazı ortaklarının paketin 10 milyar euro'ya ulaşması için bastırdığı, hükümetin ek kaynak arayışında olduğu belirtiliyor.

Dün akşamki ışık söndürme eylemini organize eden Ulusal Belediyeler Birliği (Anci), belediyelerin elektrik ve gaz faturalarında yüzde 33'lük bir artışla karşı karşıya olduğunu söyleyerek, 550 milyon euro'ya denk gelen bu artışı hükümetin karşılamasını talep ediyor.

Belediyeler Birliği Başkanı Antonio Decaro, bu destek olmazsa şehir içi ulaşım, okulların ısıtılması, yol bakımı, çöplerin toplanması ve sokakların aydınlatılması gibi belediye hizmetlerinde aksaklık yaşanabileceği uyarısında bulundu. Decaro, dün akşamki eylemin yalnızca sembolik olduğunu, sokak lambalarını da söndürmek gibi güvenliği riske atabilecek adımlardan kaçındıklarını vurguladı.

'Faturalar dayanılmaz hale geldi'

Işık söndürme eylemine katılan kentlerden Roma'nın Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, "Aileleri, işletmeleri ve yerel yönetimleri etkileyen enerji maliyetindeki artışlara karşı Anci'nin sembolik girişimine katılıyoruz. Hükümetin destek için müdahalede bulunacağından eminiz" dedi.

Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella da, "Yüksek faturalar dayanılmaz hale geldi. Floransa, hükümetten somut bir yardım istemek için 30 dakikalığına ışıklarını söndürüyor" mesajıyla kentin karanlık içindeki fotoğraflarını paylaştı.

İtalya'da belediyeler enerji faturalarındaki artışı protesto etmek için anıtların ışığını söndürdü
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Floransa, Hükümet, İtalya, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İtalya'da belediyeler enerji faturalarındaki artışı protesto etmek için anıtların ışığını söndürdü - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: İtalya'da belediyeler enerji faturalarındaki artışı protesto etmek için anıtların ışığını söndürdü - Son Dakika
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