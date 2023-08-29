İtalya\'da, beşinci kattan düşen üç yaşındaki çocuğu yakalayan bankacı kahraman ilan edildi. Başbakan kendisine teşekkür etti

İtalya'da bir bankacının binanın beşin katından düşen çocuğu yere düşmeden hava yakalayarak çocuğu kurtardı. Bankacı kahraman ilanedildi.

37 Mattia Aguzzi kız arkadaşıGloria Piccolo bir markete gittiği sırada bir apartman dairesinde bağırış ve çığlık sesleri geldiği duyunca dairenin olduğu yere baktı. Daire balkonun kenarında dört yaşındaki bir çocuğun oturduğunu görenMattia hemen balkonuna altı koştu. Bir kaç saniye sonra dört yaşındaki çocuk, beşinci katınbalkonundan düştü.

Mattia, çocuğu havada yakalayıp yere düşmekten kurtardı.

Küçük çocuğu kurtardığı için kahraman ilan edilen Mattia şunları söyledi:

Kız arkadaşımla markete gitmek üzereyken aşağıdaki bir binadan bağırışmalar duyduk.

"Çocuğun balkonun kenarında olduğunu gördük - orada ne kadar süredir olduğunu bilmiyorum - hemen altına koştum ve ona hareket etmemesi ve yerinde durması için bağırmaya başladım.

"Sonra düştü ve kendimi onu yakalayabileceğim bir şekilde konumlandırdım ve kollarımın arasına düştü.

"Gözlerimi kapattım ve en iyisini umdum ve her şey iyi sonuçlandı. -

"Ağlamaya başladığında rahatladım çünkü hayatta olduğunu biliyordum

Mattia şaka yaparak, "Beni kahraman olarak adlandırmayın, sadece yapmam gerekeni yaptım, belki biraz kilolu olmamın bir lütuf olduğunu düşünebilirsiniz ve artık insanlar bana diyet yapmam gerektiğini söylemeyi bırakır."

İsimleri açıklanmayan Frida'nın annesi, polise "ev işleriyle meşguldüm" dedi ve kızını gözden kaybedip balkona baktığında kızının kaybolduğunu fark ettiğini ve bağrışmaları duyduğunu söyledi.

Torino belediye başkanı Stefano Lo Russo, "Vatandaşımız Mattia Aguzzi'nin yaptığı şey, kahramanca ve olağanüstü bir hareketti.

"Başkalarına duyulan bir bakım ve koruma hissiyle gerçekleşen cesur ve özverili bir eylemdi; başka bir vatandaşın yardım çağrıları sayesinde gerçekleşti.

"Hayatını kurtardıkları için her ikisine de teşekkür etmeliyiz; cesur ve değerli bir hareket için şehir adına bir teşekkür belgesi ile ödüllendirmeyi düşünüyorum.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, X - eski adıyla Twitter - üzerinden minnettarlığını dile getirdi ve "Turin'deki beşinci kat balkonundan düşen çocuğun hikayesi trajediye dönüşebilirdi.

Ancak düşen çocuğu gören Mattia Aguzzi'nin tetikte olması sayesinde hayatı kurtarıldı. Bu genç kahramana minnettarız ve ona onur duyuyoruz." şeklinde yazdı.