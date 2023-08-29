İtalya'da, beşinci kattan düşen üç yaşındaki çocuğu yakalayan bankacı kahraman ilan edildi. Başbakan kendisine teşekkür etti - Son Dakika

İtalya'da, beşinci kattan düşen üç yaşındaki çocuğu yakalayan bankacı kahraman ilan edildi. Başbakan kendisine teşekkür etti

İtalya\'da, beşinci kattan düşen üç yaşındaki çocuğu yakalayan bankacı kahraman ilan edildi. Başbakan kendisine teşekkür etti
Son Güncelleme: 29.08.2023 12:17

İtalya'da, beşinci kattan düşen üç yaşındaki çocuğu yakalayan bankacı Mattia Aguzzi, kahraman ilan edildi. Aguzzi, hızla tepki vererek çocuğu yakaladı ve olayın ardından çocuk sağ salim kurtuldu. Torino Belediye Başkanı ve İtalya Başbakanı da Aguzzi'yi cesareti için övdü.

İtalya'da bir bankacının binanın beşin katından düşen çocuğu yere düşmeden hava yakalayarak çocuğu kurtardı. Bankacı kahraman ilanedildi.

İtalya'da, beşinci kattan düşen üç yaşındaki çocuğu yakalayan bankacı kahraman ilan edildi. Başbakan kendisine teşekkür etti

37 Mattia Aguzzi kız arkadaşıGloria Piccolo bir markete gittiği sırada bir apartman dairesinde bağırış ve çığlık sesleri geldiği duyunca dairenin olduğu yere baktı. Daire balkonun kenarında dört yaşındaki bir çocuğun oturduğunu görenMattia hemen balkonuna altı koştu. Bir kaç saniye sonra dört yaşındaki çocuk, beşinci katınbalkonundan düştü.

Mattia, çocuğu havada yakalayıp yere düşmekten kurtardı.

İtalya'da, beşinci kattan düşen üç yaşındaki çocuğu yakalayan bankacı kahraman ilan edildi. Başbakan kendisine teşekkür etti

Küçük çocuğu kurtardığı için kahraman ilan edilen Mattia şunları söyledi:

Kız arkadaşımla markete gitmek üzereyken aşağıdaki bir binadan bağırışmalar duyduk.

"Çocuğun balkonun kenarında olduğunu gördük - orada ne kadar süredir olduğunu bilmiyorum - hemen altına koştum ve ona hareket etmemesi ve yerinde durması için bağırmaya başladım.

"Sonra düştü ve kendimi onu yakalayabileceğim bir şekilde konumlandırdım ve kollarımın arasına düştü.

"Gözlerimi kapattım ve en iyisini umdum ve her şey iyi sonuçlandı. -

"Ağlamaya başladığında rahatladım çünkü hayatta olduğunu biliyordum

İtalya'da, beşinci kattan düşen üç yaşındaki çocuğu yakalayan bankacı kahraman ilan edildi. Başbakan kendisine teşekkür etti

Mattia şaka yaparak, "Beni kahraman olarak adlandırmayın, sadece yapmam gerekeni yaptım, belki biraz kilolu olmamın bir lütuf olduğunu düşünebilirsiniz ve artık insanlar bana diyet yapmam gerektiğini söylemeyi bırakır."

İsimleri açıklanmayan Frida'nın annesi, polise "ev işleriyle meşguldüm" dedi ve kızını gözden kaybedip balkona baktığında kızının kaybolduğunu fark ettiğini ve bağrışmaları duyduğunu söyledi.

Torino belediye başkanı Stefano Lo Russo, "Vatandaşımız Mattia Aguzzi'nin yaptığı şey, kahramanca ve olağanüstü bir hareketti.

"Başkalarına duyulan bir bakım ve koruma hissiyle gerçekleşen cesur ve özverili bir eylemdi; başka bir vatandaşın yardım çağrıları sayesinde gerçekleşti.

İtalya'da, beşinci kattan düşen üç yaşındaki çocuğu yakalayan bankacı kahraman ilan edildi. Başbakan kendisine teşekkür etti

"Hayatını kurtardıkları için her ikisine de teşekkür etmeliyiz; cesur ve değerli bir hareket için şehir adına bir teşekkür belgesi ile ödüllendirmeyi düşünüyorum.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, X - eski adıyla Twitter - üzerinden minnettarlığını dile getirdi ve "Turin'deki beşinci kat balkonundan düşen çocuğun hikayesi trajediye dönüşebilirdi.

İtalya'da, beşinci kattan düşen üç yaşındaki çocuğu yakalayan bankacı kahraman ilan edildi. Başbakan kendisine teşekkür etti

Ancak düşen çocuğu gören Mattia Aguzzi'nin tetikte olması sayesinde hayatı kurtarıldı. Bu genç kahramana minnettarız ve ona onur duyuyoruz." şeklinde yazdı.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İtalya'da, beşinci kattan düşen üç yaşındaki çocuğu yakalayan bankacı kahraman ilan edildi. Başbakan kendisine teşekkür etti - Son Dakika


Son Dakika
13:19 Şarkıcı Demet Akalın yeni sezon için TV8'e transfer oldu
13:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bugün görüşecek
12:59 Genç kızın ölümüyle ilgili erkek arkadaşı tutuklandı: Kuzenimle birlikte olmayı reddedince tekmeledim
12:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Üniversitelilere vergisiz telefon satışının detayları belli oldu
12:02 THY pilotlarına kokpitte ibadet izni
11:58 Araplar, Beşiktaş'ın işine çomak soktu! 10 milyon euroluk teklif sonrası rota değiştirdi
11:58 Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nin gelecek yıl ağası Devlet Bahçeli olacak
11:54 Eski eşini keser sapı ile vura vura öldürdü
11:47 Şanlıurfa'da Arapça bayraklı düğün konvoyu tepki çekti
11:36 Ekmek yemeyi bırakarak 22 kilo veren Ata Demirer, fit görüntüsüyle dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2023 13:37:51. #1.11#
SON DAKİKA: İtalya'da, beşinci kattan düşen üç yaşındaki çocuğu yakalayan bankacı kahraman ilan edildi. Başbakan kendisine teşekkür etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement