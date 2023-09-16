İtalya'da Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi uçağı düştü: 1 çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

İtalya'da Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi uçağı düştü: 1 çocuk yaşamını yitirdi

Son Güncelleme: 16.09.2023 21:53

İtalya Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Frecce Tricolori'ne ait bir uçak, Torino Caselle Havalimanı'ndan kalkışı sırasında düştü. Uçağın düştüğü yerde bulunan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Pilot ise fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu. Uçağın, İtalyan Hava Kuvvetleri'nin 100. kuruluş yıl dönümü etkinliğine hazırlandığı öğrenilirken, düşme anı amatör kameraya yansıdı.

İtalya Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Frecce Tricolorine ait bir uçak, Torino Caselle Havalimanı'ndan kalkışı sırasında henüz bilinmeyen sebeple düşerken, uçağın düştüğü yerde bulunan 1 çocuk hayatını kaybetti. Pilot ise fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu.

HAVA KUVVETLERİ UÇAĞI KALKIŞ SIRASINDA DÜŞTÜ

İtalya Hava Kuvvetlerinin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yıl boyunca İtalyan şehirleri üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştiren akrobasi timi Frecce Tricolorinin bir uçağı, Vercelli ve Collegno beldelerindeki gösterileri öncesindeki prova uçuşu için Torino Caselle Havalimanı'ndan kalkış yaptığı sırada kaza kırıma uğradı.

İtalya Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Uçağı Düştü, 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Akşam üstü saatlerinde prova uçuşu için beşerli iki kol halinde kalkış yapan "Frecce Tricolori" timinden uçak, kalkış sırasında irtifa kaybederek düştü. Uçağın pilotu, fırlatma koltuğu sayesinde uçaktan atlayarak kurtuldu. İtalyan basınındaki haberlerde, pilotun hafif şekilde yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Uçağın düştüğü sırada olay yerinde bulunan 2 çocuklu 4 kişilik aileden, 5 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybettiği, ailenin geri kalanının ise yaralı halde hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İtalya Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Uçağı Düştü, 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

UÇAĞIN DÜŞME ANI KAMERADA

İtalyan basınında, uçağın düşüş anına ilişkin amatör çekim görüntüleri de paylaşıldı. Kazanın ardından Frecce Tricolori'nin tüm gösteri uçuşları askıya alınırken, Caselle Havalimanı da geçici olarak hava ulaşımına kapatıldı. İtalyan Aermacchi yapımı MB-339 model uçakları kullanan Frecce Tricolori akrobasi timi, uçuşlarını genellikle 10 uçakla icra ediyor.

Kaynak: AA

İtalya, Kaza, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya'da Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi uçağı düştü: 1 çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
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