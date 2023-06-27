İtalya'da Kolezyum'a adını kazıyan turist aranıyor - Son Dakika
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İtalya'da Kolezyum'a adını kazıyan turist aranıyor

İtalya'da Kolezyum'a adını kazıyan turist aranıyor

27.06.2023 18:02

İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum'a adını kazıyarak tarihi anıta zarar veren bir turistin arandığı belirtildi. Kolezyum Arkeolojik Park Alanı yetkilileri, İtalyan jandarmasına olayla ilgili suç duyurusunda bulunurken tarihi yapının duvarını kazıyan turistin görüntülerden tespit edilmesi ve bulunması için jandarma çalışma başlatıldı. Turist, 5 yıla kadar hapis cezası alabilir.

İtalya'da başkent Roma'nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum'a adını kazıyarak tarihi anıta zarar veren bir turisti ekipler aramaya başladı.

ÜLKEDE İNFİALE YOL AÇTI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, asıl adı "Flavian Amfitiyatrosu" olan Kolezyum'un duvarlarına bir turistin anahtarıyla kazıyarak kendisinin ve nişanlısının ismini yazdığı görüntüler ülkede infiale yol açtı. Sosyal medyada yayılan görüntülere pek çok kullanıcı tepki gösterdi.

Kolezyum'a adını kazıyan turist aranıyor

TURİSTİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kolezyum Arkeolojik Park Alanı yetkilileri, İtalyan jandarmasına olayla ilgili suç duyurusunda bulunurken tarihi yapının duvarını kazıyan turistin görüntülerden tespit edilmesi ve bulunması için jandarmanın çalışma başlattığı belirtildi. Söz konusu turistin anahtarıyla "Ivan + Hayley 23/6/23" yazması sebebiyle olayın geçen cuma yaşandığının düşünüldüğü kaydedildi.

HAPİS CEZASI ALABİLİR

Rainews24'ün haberinde, Kolezyum'a zarar veren genç turistin bulunması halinde, kültür varlıklarının korunmasına ilişkin yasalar çerçevesinde, 15 bin avro para cezası ve 5 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade edildi. Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano da yaptığı yazılı açıklamada, "Bir turistin, nişanlısının adını kazımak için dünyanın en ünlü yapılarından olan Kolezyum gibi tarihi mirası tahrip etmesini çok ciddi, aşağılık ve kaba bir hareket olarak görüyorum. Flavian Amfitiyatrosu'na bu hareketi yapan kişi umarım tespit edilir ve yasalarımıza göre cezalandırılır." ifadelerini kullandı.

Kolezyum'a adını kazıyan turist aranıyor

"ANLAMSIZ BİR HAREKET"

Olaya Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri de tepki gösterdi. Gualtieri, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Roma'nın bir sembolü ve bir Dünya Mirası Alanı olan Kolezyum'u anahtarla tahrip etmek gerçekten medeniyetsiz ve anlamsız bir hareket. Roma'yı ve dünyayı rencide eden bu barbarca davranışı şiddetle kınıyoruz. Umarım bunun sorumlusu hak ettiği şekilde cezalandırılır." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya İtalya'da Kolezyum'a adını kazıyan turist aranıyor - Son Dakika


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