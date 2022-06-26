İtalya'da kuraklık: Milano'da süs havuzları kapatıldı, piskopos yağmur duasına çıktı - Son Dakika
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BBC

İtalya'da kuraklık: Milano'da süs havuzları kapatıldı, piskopos yağmur duasına çıktı

26.06.2022 14:25
İtalya'da kuraklık: Milano'da süs havuzları kapatıldı, piskopos yağmur duasına çıktı

İtalya'da mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar ve düşük yağış oranları nedeniyle yaşanan kuraklık krizi alarma neden oluyor.

İtalya'da mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar ve düşük yağış oranları nedeniyle yaşanan kuraklık krizi alarma neden oluyor. Ülkenin en büyük ikinci kenti Milano'da belediye süs havuzlarının kapatılması, klimaların 26 derecenin altında çalıştırılmaması gibi tedbirlere başvurdu.

İtalya genelinde Mayıs ayında sıcaklıklar 1991-2020 ortalamasının 1.83 derece üzerinde seyretti. Haziran ayı içinde de birçok kentte aşırı sıcaklıklar yüzünden en yüksek uyarı seviyesi olan "kırmızı" alarm verildi.

Yağış oranları ise Ocak-Mayıs arasında, 1800'lerden bu yana en düşük yağış rekorunun kırıldığı 2017 yılının bile altında kaldı.

Ülkenin en uzun nehri Po'da su seviyesi son 70 yılın en düşük seviyesine geriledi. Tarım üretimi açısından kritik olan Po havzası bölgesindeki onlarca belediyede su kullanımına kısıtlamalar getirildi.

Son olarak dün Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala bir dizi kuraklık tedbiri aldıklarını açıkladı.

Kentte süs havuzlarının suyunun kesilmesi, çimenler ve yeşil alanları sulayan fıskiyelerin kapatılması gibi önlemlere başvuruldu.

Ayrıca belediye vatandaşlardan ev ve işyerlerinde klimaları 26 derecenin altında çalıştırmamalarını istedi; mağazalara enerji kaybını önlemek amacıyla kapılarını kapalı tutmaları talimatı verildi.

Milano'nun içinde yer aldığı Lombardia bölgesi de 30 Eylül'e kadar su kullanımı konusunda acil durum ilan etti.

Yağmur duası

Milano'da Katolik Kilisesi'nin en yüksek temsilcisi olan Başpiskopos Mario Delpini dün yağmur duasına çıktı. Delpini, kuraklık sorununun ağır olduğu bölgelerdeki 3 kiliseye "hac ziyareti" yaparak cemaatle birlikte dua etti.

Başpiskopos ayrıca insanın doğayla ilişki biçiminin ve yaşam stilinin etkilerine dikkat çekti ve "doğal kaynakların israfı ve sömürülmesinden kaçınılması" mesajı verdi.

Öte yandan İtalya genelinde kuraklık alarmının kısa sürede hafiflemesi beklenmiyor. Tarım, Gıda ve Orman Politikaları Bakanı Stefano Patuanelli, "Gelecek haftalarda ülkenin neredeyse tamamının kırmızı alarm bölgesi haline gelmesini bekliyoruz.

Nehir ve göllerde su seviyesinin düştüğü, su kaynaklarının yetersiz kaldığı bölgeler gittikçe genişliyor" dedi

YORUMLAR
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Kaynak: BBC

Milano, İtalya, su, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İtalya'da kuraklık: Milano'da süs havuzları kapatıldı, piskopos yağmur duasına çıktı - Son Dakika

BBC
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SON DAKİKA: İtalya'da kuraklık: Milano'da süs havuzları kapatıldı, piskopos yağmur duasına çıktı - Son Dakika
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