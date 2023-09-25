İtalyan mafya lideri Matteo Messina Denaro cezaevinde yaşamını yitirdi - Son Dakika

İtalyan mafya lideri Matteo Messina Denaro cezaevinde yaşamını yitirdi

Son Güncelleme: 25.09.2023 11:28

İtalya'nın güneyinde faaliyet gösteren Cosa Nostra mafya grubunun lideri Matteo Messina Denaro, kanser tedavisi gördüğü cezaevi hastanesinde hayatını kaybetti. Denaro, yıllarca firari olarak yaşadıktan sonra yakalanmış ve sorgulanmaya başlanmıştı.

İtalya'da uzun yıllar arandıktan sonra ocak ayında yakalanan organize suç örgütü elebaşı Matteo Messina Denaro, bu sabah hayatını kaybetti. Kolon kanseri tedavisi gören Denaro, ülkedeki son 30 yıldaki en büyük suç olaylarının sorumlusu olarak biliniyor.

KOLON KANSERİ TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin güneyinde Sicilya Adası'nda faaliyet gösteren "Cosa Nostra" isimli mafya grubunun "büyük patronu" ve bazı katliamların planlayıcısı olarak bilinen elebaşı Denaro'nun kolon kanseri tedavisi gördüğü L'Aquila kentindeki cezaevi hastanesinde öldüğü belirtildi.

OCAK AYINDA YAKALANMIŞTI

Denaro, yıllarca firari olarak yaşadıktan sonra 16 Ocak'ta ülkenin güneyindeki Palermo kentinde tedavisi için gittiği özel bir klinikte teknik takip sonucunda yakalanmıştı. Matteo Messina Denaro'nun yakalanması ülkede büyük yankı yaratmıştı. Denaro yakalandıktan sonra kanser tedavisi gördüğü için bünyesinde tam teşekküllü hastane olan L'Aquila'daki yüksek güvenlikli cezaevine konulmuş ve burada sorgulanmaya başlanmıştı. Denaro'nun sorgulamalarında, adaletle işbirliği yapmadığı da ifade edilmişti. Bir süredir kanser tedavisi gören Denaro'nun geçen hafta sonu "geri döndürülemez şekilde komaya girdiği" basına yansımıştı.

İtalyan mafya lideri Matteo Messina Denaro hayatını kaybetti

BİRÇOK SUİKAST VE SALDIRININ SORUMLUSU

Denaro'nun, mafyaya karşı mücadeleleriyle ülkede sembol haline gelen ancak 1992'de mafyanın hedefi olmaktan kurtulamayan ünlü yargıçlar Giovanni Falcone ile Paolo Borsellino'ya yönelik suikastların yanı sıra mafyanın 1993'te gerçekleştirdiği Milano, Floransa ve Roma'daki bombalı saldırılar da olmak üzere son 30 yılın büyük çaplı suç olaylarında sorumluluğu olduğu belirtiliyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İtalyan mafya lideri Matteo Messina Denaro cezaevinde yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalyan mafya lideri Matteo Messina Denaro cezaevinde yaşamını yitirdi - Son Dakika
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