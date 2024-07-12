İtalya'da Milano Malpensa Havalimanı'na Berlusconi İsmi Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

İtalya'da Milano Malpensa Havalimanı'na Berlusconi İsmi Verildi

İtalya\'da Milano Malpensa Havalimanı\'na Berlusconi İsmi Verildi

İtalya'nın en büyük havaalanlarından biri olan Milano Malpensa Uluslararası Havalimanı'na eski başbakanlardan Silvio Berlusconi'nin ismi verilmesi tartışmalara yol açtı. İsim değişikliği kararı, havalimanını işleten şirkete bile haber verilmeden alındı ve Berlusconi'nin tartışmalı bir figür olması nedeniyle tepki çekti. Milano Belediye Başkanı ve muhalefet partileri, kararın prosedürünün açıklanmasını talep etti. İktidardaki Lig Partisi lideri ise karardan memnuniyet duyduğunu belirtti.

12.07.2024 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya’nın en büyük havaalanlarından Milano Malpensa Uluslararası Havalimanı’na, tepki çeken bir kararla eski başbakanlardan Silvio Berlusconi’nin ismi verildi. Karar ülkede polemiğe yol açtı.

İtalya'da başkent Roma’daki Leonardo da Vinci Havalimanı’ndan sonra yolcu sayısı bakımından ikinci sırada Milano Malpensa Havalimanı geliyor.

Ülkede birçok havaalanına Da Vinci gibi tarihi önemi tartışılmaz kişilerin ismi verilirken, Malpensa için geçen yıl ölen eski başbakanın isminin seçilmesi tartışma yarattı.

İsim değişikliği kararını geçen hafta Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini açıkladı.

Bakanlık dün de bu kararın resmiyete döküldüğünü, sivil havacılık otoritesi Enac tarafından, havalimanının adının “Milano Malpensa - Silvio Berlusconi” olarak değiştirildiği yönünde bir talimat yayımlandığını duyurdu.

Geçen yıl Haziran ayında 86 yaşında hayatını kaybeden Berlusconi, Milano doğumluydu.

Eski başbakanın isminin memleketinin havalimanına verilmesi, hem izlenen prosedür hem de Berlusconi’nin tartışmalı ve bölücü bir figür olarak görülmesi nedeniyle tepki çekti.

Milano Belediye Başkanı Sala: Barbar zamanlardan geçiyoruz

Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, isim değişikliği kararının havalimanını işleten SEA şirketine bile haber verilmeden ve üzerinde tartışılmadan alınmasını eleştirdi.

Sala, "Yıllardır buraya yatırım yapan, kendini adamış, fonlarını riske atan bir şirket var ve onlara danışılmadı bile. Barbar zamanlardan geçiyoruz" dedi.

Muhalefetteki merkez sol Demokratik Parti, isim değişikliğinde nasıl bir prosedür izlendiğinin açıklanması talebiyle Temsilciler Meclisi'ne soru önergesi sundu.

Demokratik Parti’den Milano Belediye Meclisi Üyesi Greta Cogotti de eski başbakanın adının karıştığı seks skandallarına atıfla havalimanı yerine “mutlu sonla biten masaj merkezine” isminin verilmesini önerdi.

İktidardaki sağ koalisyona mensup Lig Partisi'nin lideri Bakan Matteo Salvini ise karardan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi ve karşı atağa geçti.

Salvini, "Keşke solda da Silvio Berlusconi'nin onda biri değerinde biri olsaydı. Milan Belediye Başkanı Sala önce şehirle ilgilensin, çayırlardaki çimleri kessin, sokaklardaki çukurları kapatsın, şehri güzelleştirsin, güvenliği garanti etsin” dedi.

Ülkenin en büyük işçi sendikası CIGL de polemiklere dahil oldu ve havalimanına, 2021’de ölen Milanolu balerin Carla Fracci’nin isminin verilmesi talebiyle imza kampanyası başlattı.

Sendikanın Milano yönetimi ve ulaştırma işçileri kolu, Berlusconi’nin “bölücü” bir isim olduğunu vurguladı.

Uluslararası basına da yansıya isim değişikliği polemiği, bugünkü gazetelerde geniş biçimde yer aldı.

Hükümete yakın çizgideki Libero, manşetinden verdiği haberde Berlusconi’nin muhaliflerini “komünistlikle” suçlamasına atıfla “İyi uçuşlar komünistler” başlığını attı.

Kaynak: BBC

Malpensa Havalimanı, Silvio Berlusconi, Milano, İtalya, Milan, Ulaşım, Havacılık, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İtalya'da Milano Malpensa Havalimanı'na Berlusconi İsmi Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

13:06 Yeniden Refahlı Doğan Aydal: Anayasa değişmezse Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışına kaçabilir Yeniden Refahlı Doğan Aydal: Anayasa değişmezse Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışına kaçabilir
12:44 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı
11:12 Patrona bak İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım Patrona bak! İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım
10:32 Hayali üniversite iddiası Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı Hayali üniversite iddiası! Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı
09:54 Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı
13:02 Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım
11:45 Kimse bilmiyordu İşte Zehra Güneş’in sır gibi sakladığı abisi Kimse bilmiyordu! İşte Zehra Güneş'in sır gibi sakladığı abisi
11:42 Adnan Oktar’ın 5 milyarlık malına el konuldu Listede neler var neler Adnan Oktar'ın 5 milyarlık malına el konuldu! Listede neler var neler
11:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu? Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede
11:28 Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli?
11:23 Fenomen ismin intikam planı Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş Fenomen ismin intikam planı! Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş
11:21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: 270 bin 761 açık iş tespit ettik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: 270 bin 761 açık iş tespit ettik
11:15 Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 13:45:24. #1.13#
SON DAKİKA: İtalya'da Milano Malpensa Havalimanı'na Berlusconi İsmi Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement