İtalya\'da Petrol Rafinerisinde Patlama: 2 Ölü, 8 Yaralı

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İTALYA'nın Floransa kenti yakınlarındaki Calenzano beldesinde, enerji şirketi ENI'ye ait petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Floransa Valiliği, 4 kişinin ise kayıp olduğunu belirtirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildiği kaydedildi.

ENI tarafından yapılan açıklamada ise patlamanın, rafinerideki bir yakıt deposunda çıkan yangın nedeniyle meydana geldiği bildirildi.