İTALYA'nın Türkiye Büyükelçiliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında, o günün gazete haberlerine yer verdi.
İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliği mesajında, "Bugün, 101 yıl önce yeniden yaşadığımız bir anı, 29 Ekim 1923'te doğan Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Hem de o zamanın haberleriyle. Ulusal Gününüz kutlu olsun" denildi.
Son Dakika › Dünya › İtalya'dan Cumhuriyet Bayramı Kutlaması - Son Dakika
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