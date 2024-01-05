İtalya İsernia\'da kuyuya düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

İtalya'nın İsernia bölgesinde kırsal bir alanda bulunan kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı. O anlar itfaiyenin kamerasına yansıdı.

İtalya itfaiyesi, dün yaptığı açıklamada 3 Ocak'ta İsernia'da kırsal bir alanda bulunan kuyuya düşen köpeği kurtardıklarını açıkladı. Kuyunun ağzına tripod kurtarma vinci kuran itfaiye, kısa zamanda köpeğe ulaşarak çıkarmayı başardı. Kuyunun derin olmasına rağmen köpeğin durumunun iyi olduğu ve sahibine teslim edildiği belirtildi. Kurtarılma anları itfaiyenin kamerasına yansıdı.