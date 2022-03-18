İtalya, Mariupol'de tahrip olan tiyatronun yapımını üstlenmek istiyor - Son Dakika
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İtalya, Mariupol'de tahrip olan tiyatronun yapımını üstlenmek istiyor

18.03.2022 12:17
İtalya, Mariupol'de tahrip olan tiyatronun yapımını üstlenmek istiyor

İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini açıklama yaparak Ukrayna'nın Mariupol kentinde bulunan ve Rus bombardımanı sırasında büyük ölçüde tahrip olan Mariupol Tiyatro binasının yapımını üstlenmek istediğini duyurdu.

İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini açıklama yaparak Ukrayna'nın Mariupol kentinde bulunan ve Rus bombardımanı sırasında büyük ölçüde tahrip olan Mariupol Tiyatro binasının yapımını üstlenmek istediğini duyurdu. Tiyatroyu sığınak olarak kullanan Ukraynalılar, Rus jetlerinin görmesi için binanın iki yanına Rusça 'çocuklar' yazmıştı.

İtalya Kültür Bakanı Franceschini açıklamasında "İtalya, Mariupol Tiyatrosu'nu yeniden inşa etmeye hazır. Bakanlar Kurulu, Ukrayna'ya mümkün olan en kısa sürede yeniden inşa etmek için kaynak ve araçlar sunma teklifimi onayladı. Tüm ülkelerin tiyatroları tüm insanlığa aittir" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana en şiddetli çatışmaların yaşandığı ve Rus kuvvetleri tarafından kuşatılan liman kenti Mariupol'deki tiyatro binası, Çarşamba günü bombardıman sırasında büyük ölçüde tahrip olarak yıkılmıştı.RUS JETLERİ GÖRSÜN DİYE RUSÇA 'ÇOCUKLAR' YAZILDITiyatroyu sığınak olarak kullanan Ukraynalılar, tiyatronun iki tarafında bulunan açık araziye Rusça 'çocuklar' kelimesini yazarak burada çocukların kaldığı konusunda Rus jetlerini uyarmıştı. Uydu fotoğrafları yayınlayan ABD'li Maxar şirketi, Pazartesi günü tiyatro binasının iki yanındaki açık araziye yazılan Rusça 'çocuklar' kelimesinin uydu fotoğraflarını paylaşmıştı.Ukrayna parlamentosu üyesi Dmytro Gurin, binanın bodrum katındaki sığınağın saldırıya dayandığını ve ekiplerin, sığınaktaki kadın ve çocukların çıkması için girişi kaplayan molozları temizlemeye çalıştığını ifade etmişti.

İtalya, Mariupol'de tahrip olan tiyatronun yapımını üstlenmek istiyor
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Rus saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi: 'Şehrin yüzde 90'ı yok oldu' Rus saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi: 'Şehrin yüzde 90'ı yok oldu' Çocuklarıyla tiyatro binasına sığındılar ve bombalanmasın diye bahçeye Rusça 'çocuk' yazdılar! Çocuklarıyla tiyatro binasına sığındılar ve bombalanmasın diye bahçeye Rusça 'çocuk' yazdılar!

Mariupol, Ukrayna, İtalya, Rus, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İtalya, Mariupol'de tahrip olan tiyatronun yapımını üstlenmek istiyor - Son Dakika


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