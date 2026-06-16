NATO'dan Konya'ya SAMP/T Hava Savunma Sistemi - Son Dakika
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NATO'dan Konya'ya SAMP/T Hava Savunma Sistemi

NATO\'dan Konya\'ya SAMP/T Hava Savunma Sistemi
16.06.2026 19:23
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) NATO Daimi Savunma Planı kapsamında İtalya'ya ait bir adet SAMP/T Hava Savunma Sistemi'nin Konya'ya konuşlandırılacağını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) NATO Daimi Savunma Planı kapsamında İtalya'ya ait bir adet SAMP/T Hava Savunma Sistemi'nin Konya'ya konuşlandırılacağını açıkladı.

İttifak hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla konuşlandırılacağı açıklanan savunma sistemi, kentteki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yer alacak.

Amerikan yapımı Patriot'a alternatif görülen SAMP/T mobil bir karadan havaya savunma sistemi.

Fransa–İtalya ortaklığıyla (Eurosam konsorsiyumu) geliştirilen sistem, NATO sistemlerine entegre edilebiliyor.

Savaş uçaklarına, seyir füzelerine ve balistik füzelere karşı savunma sağlıyor.

Ortadoğu'da çatışmaların da katkısıyla NATO, doğu ve güney kanadını güçlendirme çalışmaları kapsamında Türkiye'ye savunma sistemleri desteğini artırıyor.

Mayıs ayında Almanya, haziran sonu itibarıyla Malatya'ya bir Patriot savunma ünitesi ile 150 asker konuşlandıracağını açıklamıştı.

Türkiye ve SAMP/T

Türkiye, Fransa ve İtalya, 2017 senesinde Fransız-İtalyan konsorsiyumu EuroSam ile SAMP/T hava savunma sisteminin birlikte üretilmesini de içeren bir çalışma başlattı.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemleri için anlaşma imzalamasından hemen sonra atılan bu adım kapsamında, 2018 başında 18 aylık bir tanımlama çalışması yapılması kararı verildi.

2019 sonunda Türkiye'nin Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nı başlatması sürecin askıya alınmasına neden oldu.

Türkiye, 2019 ortasında topraklarına Rus S-400 hava savunma sistemini konuşlandırmasından dolayı ABD yaptırımına maruz kalmış ve F-35 savaş uçağı programından çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021'deki G20 Zirvesi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, SAMP/T projesinin canlanabileceğini söyledi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan İran savaşında Türkiye'ye de balistik füze saldırıları gerçekleşti.

İran'a atfedilen saldırıların ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mart ayında İncirlik ve Malatya'ya birer Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldığını açıkladı.

Sistemlerin Almanya'daki Ramstein hava üssünden tedarik edildiği belirtildi.

Bloomberg nisan ayında Türkiye'nin İtalya'dan hava savunma sistemlerini almak için görüşmeler yaptığını bildirdi.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Mart ayında yaptığı açıklamada İtalya'nın Körfez ülkelerine hava savunma sistemleri göndermeyi planladığını açıklamıştı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya NATO'dan Konya'ya SAMP/T Hava Savunma Sistemi - Son Dakika

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