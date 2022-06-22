İtalyan hükümetinin Ukrayna'ya silah yollayacağını açıklaması siyasi deprem yarattı! Dışişleri Bakanı partisinden ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

İtalyan hükümetinin Ukrayna'ya silah yollayacağını açıklaması siyasi deprem yarattı! Dışişleri Bakanı partisinden ayrıldı

22.06.2022 11:40

İtalya'da hükümetin Ukrayna'ya silah desteği vereceğini açıklaması kriz yarattı. Alınan bu karar sonrası Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, partisi 5 Yıldız Hareketi'nden ayrıldığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde yaklaşık 4 ay geride kaldı. Bu dönemde birçok ülke Ukrayna'nın yanında oldu, manevi desteklerini belirtip maddi yardım paketleri açıkladı. Ukraynalıların Ruslara karşı kullanabileceği silah ve mühimmat yardımları da yapıldı. Almanya, Fransa ve İtalya liderleri de desteklerini göstermek için geçtiğimiz hafta Ukrayna'ya gitmişti. İtalya Başbakanı Draghi Ukrayna lideri Zelenski ile görüşüp samimi pozlar vermişti.

BAKAN, PARTİSİNDEN AYRILDI

Ancak Ukrayna'ya silah yollaması kararı İtalya'da yeni bir krize yol açtı. Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, hükümetin silah yardımına karşı çıkan partisi 5 Yıldız Hareketi'nden ayrıldı. 5 Yıldız Hareketi son günlerde, destek kaybı, iç çekişmeler ve Ukrayna savaşı konusundaki pozisyon farklılıkları nedeniyle gündemdeydi. Teknokrat Başbakan Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetine dahil olan hareketin lideri Giuseppe Conte, hükümetin Ukrayna'ya silah desteği vermesine karşı çıkıyordu.

Ukrayna'ya silah yollama kararı İtalya'da krize neden oldu! Dışişleri Bakanı, partisinden ayrıldı
Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio

SAVAŞIN DAHA DA UZAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORLAR

Conte, Ukrayna'ya silah desteği sağlanmasının savaşı daha da uzatacağını savunuyor. İtalya'da yapılan anketler de halkın çoğunluğunun silah desteğine karşı çıktığını gösteriyor. Draghi'den önce başbakanlık koltuğunda oturan Conte ile 5 Yıldız Hareketi'nin önemli isimlerinden, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio arasında silah yardımı konusundaki anlaşmazlık son birkaç günde zirveye ulaştı. Di Maio, 5 Yıldız yönetimini "olgunluktan uzak" hareket etmekle suçladı, AB ve NATO karşıtı kararlardan kaçınılması mesajı verdi. Bu atışmanın ardından geçen hafta sonunda Di Maio'nun hareketten atılması gündeme geldi.

YENİ BİR GRUP KURACAĞI İDDİA EDİLDİ

Parti içi anlaşmazlık çözülemeyince Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Salı akşamı 5 Yıldız Hareketi'nden ayrıldığını açıkladı. İtalya basınına göre Di Maio, kendisiyle birlikte hareketten ayrılan bazı milletvekili ve senatörlerle birlikte parlamentoda yeni bir grup kuracak. "Gelecek İçin Birlikte" isimli gruba ilk aşamada 5 Yıldız Hareketi'nden 50 kadar parlamenterin dahil olması bekleniyor. Di Maio bu akşam yaptığı açıklamada, eski partisini düşen halk desteğini artırmak için hükümetin istikrarını tehlikeye atmakla ve sorumsuz davranmakla suçladı. Rusya'nın Ukrayna işgali sürerken Avrupa'nın birlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirten Di Maio, "Tarihin yanlış tarafında duramayız, özgür dünyanın yanında durmalıyız. Savaş medyatik bir şov değil" dedi.


YORUMLAR
500
İtalya'da Dışişleri Bakanı Di Maio partisinden ayrıldığını açıkladı Açıklaması İtalya'da Dışişleri Bakanı Di Maio partisinden ayrıldığını açıkladı Açıklaması İtalya Başbakanı Draghi: 'İtalya, Ukrayna'yı desteklemeye devam edecek' İtalya Başbakanı Draghi: 'İtalya, Ukrayna'yı desteklemeye devam edecek'
Kaynak: BBC

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, İtalya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İtalyan hükümetinin Ukrayna'ya silah yollayacağını açıklaması siyasi deprem yarattı! Dışişleri Bakanı partisinden ayrıldı - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
11:43 Akşener'den Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza indirimine sert tepki: Kadın katillerine cesaret veriyorlar
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
11:27 Jan Vesely takımdan ayrıldığını açıkladı, oyuncu Berna Laçin'in kızı gözyaşlarına boğuldu
11:23 Rap sanatçısı Uzi, konserinde hayranının saldırısına uğrayınca sahneyi terk etti
11:13 Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı!
11:01 Gram altının fiyatı yeni günde 1.020 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 12:12:34. #1.13#
SON DAKİKA: İtalyan hükümetinin Ukrayna'ya silah yollayacağını açıklaması siyasi deprem yarattı! Dışişleri Bakanı partisinden ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement