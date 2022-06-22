İtalyan hükümetinin Ukrayna'ya silah yollayacağını açıklaması siyasi deprem yarattı! Dışişleri Bakanı partisinden ayrıldı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde yaklaşık 4 ay geride kaldı. Bu dönemde birçok ülke Ukrayna'nın yanında oldu, manevi desteklerini belirtip maddi yardım paketleri açıkladı. Ukraynalıların Ruslara karşı kullanabileceği silah ve mühimmat yardımları da yapıldı. Almanya, Fransa ve İtalya liderleri de desteklerini göstermek için geçtiğimiz hafta Ukrayna'ya gitmişti. İtalya Başbakanı Draghi Ukrayna lideri Zelenski ile görüşüp samimi pozlar vermişti.

BAKAN, PARTİSİNDEN AYRILDI

Ancak Ukrayna'ya silah yollaması kararı İtalya'da yeni bir krize yol açtı. Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, hükümetin silah yardımına karşı çıkan partisi 5 Yıldız Hareketi'nden ayrıldı. 5 Yıldız Hareketi son günlerde, destek kaybı, iç çekişmeler ve Ukrayna savaşı konusundaki pozisyon farklılıkları nedeniyle gündemdeydi. Teknokrat Başbakan Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetine dahil olan hareketin lideri Giuseppe Conte, hükümetin Ukrayna'ya silah desteği vermesine karşı çıkıyordu.

Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio

SAVAŞIN DAHA DA UZAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORLAR

Conte, Ukrayna'ya silah desteği sağlanmasının savaşı daha da uzatacağını savunuyor. İtalya'da yapılan anketler de halkın çoğunluğunun silah desteğine karşı çıktığını gösteriyor. Draghi'den önce başbakanlık koltuğunda oturan Conte ile 5 Yıldız Hareketi'nin önemli isimlerinden, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio arasında silah yardımı konusundaki anlaşmazlık son birkaç günde zirveye ulaştı. Di Maio, 5 Yıldız yönetimini "olgunluktan uzak" hareket etmekle suçladı, AB ve NATO karşıtı kararlardan kaçınılması mesajı verdi. Bu atışmanın ardından geçen hafta sonunda Di Maio'nun hareketten atılması gündeme geldi.

YENİ BİR GRUP KURACAĞI İDDİA EDİLDİ

Parti içi anlaşmazlık çözülemeyince Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Salı akşamı 5 Yıldız Hareketi'nden ayrıldığını açıkladı. İtalya basınına göre Di Maio, kendisiyle birlikte hareketten ayrılan bazı milletvekili ve senatörlerle birlikte parlamentoda yeni bir grup kuracak. "Gelecek İçin Birlikte" isimli gruba ilk aşamada 5 Yıldız Hareketi'nden 50 kadar parlamenterin dahil olması bekleniyor. Di Maio bu akşam yaptığı açıklamada, eski partisini düşen halk desteğini artırmak için hükümetin istikrarını tehlikeye atmakla ve sorumsuz davranmakla suçladı. Rusya'nın Ukrayna işgali sürerken Avrupa'nın birlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirten Di Maio, "Tarihin yanlış tarafında duramayız, özgür dünyanın yanında durmalıyız. Savaş medyatik bir şov değil" dedi.



