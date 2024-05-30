İzlanda'daki Yanardağ Beşinci Kez Patladı - Son Dakika
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İzlanda'daki Yanardağ Beşinci Kez Patladı

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İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan yanardağ, Aralık 2023'ten bu yana beşinci kez patladı. Lavlar 50 metreye kadar yükseldi ve çatlak 2,5 kilometre dolaylarında görünüyor. Patlama nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı ve Grindavik kenti boşaltıldı.

30.05.2024 15:56
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İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan yanardağ, Aralık 2023'ten bu yana beşinci kez patladı. İzlanda Metoroloji Ofisi'nden (IMO) yapılan açıklamada, lavların 50 metreye kadar yükseldiği ifade edildi.

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'in güneyinde Reykjanes yarımadasında bulunan yanardağ dün volkanik faaliyete geçerek patladı. Son 6 ayda 5'inci kez patlayan yanardağ ile ilgili olarak IMO, "Lavlar, 50 metre yüksekliğe kadar ulaşıyor; oluşan çatlak, 2,5 kilometre dolaylarında görünüyor ve büyüyor" ifadelerini kullandı. Ulusal Polis Kamu Güvenliği Departmanı'ndan yapılan açıklamada yolların trafiğe kapatıldığı belirtilerek, "Daha önce de belirtildiği gibi lav artık Grindavikurber'in kuzeyindeki Grindavikurvegur'un üzerine aktı. İzlanda Yol İdaresi'nden alınan bilgiye göre, Kuzey Işıkları Yolu da lavlarla kaplı ve lavların Svartsengi'nin kuzeyindeki Grindavikurvegur'u geçmesine sadece 50 metre kadar var. Nesvegur'un lav akıntısı nedeniyle yakın zamanda kapanma ihtimali yüksek. Lav ayrıca güneye Suourstrandarvegur'a doğru akıyor. İzlanda Karayolu İdaresi durumu yakından izliyor ve patlama henüz yeni başladığı için harekete geçmeyi bekliyor. Grindavík'e giden ve giden tüm yollar şu anda trafiğe kapalı" denildi.

GRANDAVİK KENTİ BOŞALTILMIŞTI

Yetkililer, Aralık ayında başlayan ve bugüne kadar 5'inci kez patlayan yanardağ sebebiyle Grindavik kentinin tahliyesini emretmişti. Yakınlardaki Blue Lagoon jeotermal tesisleri de kapatılmış ve müşterileri tahliye edilmişti. Daha fazla hasar olmaması için lavları bölge altyapısından uzaklaştırılacak şekilde bariyerler inşa edilmişti.

İzlanda\'daki Yanardağ Beşinci Kez Patladı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İzlanda'daki Yanardağ Beşinci Kez Patladı - Son Dakika

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