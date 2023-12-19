İzlanda\'daki yanardağın patlama anı kamerada

Hem görüntü hem de bıraktığı mektup yetkilileri harekete geçirdi

İzlanda'daki yanardağda meydana gelen patlama anına ilişkin en net görüntü ortaya çıktı. Görüntüde yanardağda üst üste yaşanan patlamalarla birlikte lavların metrelerce yüksekliğe ulaştığı görüldü.

İZLANDA'DA YANARDAĞDA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Ekim ayı sonundan bu yana peş peşe depremlerin yaşandığı, Kasım ayında 24 saat içinde 1000 depremin gerçekleştiği İzlanda'da sonunda beklenen oldu. Ülkenin güneydoğusundaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan bir yanardağda patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle bölgede hayat resmen durdu. Daha önce 4 bin kişinin tahliye edildiği bölgede acil durum ilan edildi. Bölgede tüm yollar kapatıldı, insanların sokaklarda dolaşması yasaklandı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Yanardağdaki patlama anına ilişkin en net görüntü ortaya çıktı. Görüntüde yanardağda üst üste patlama yaşandığı, kraterden çıkan lavların metrelerce yüksekliğe ulaştığı görüldü.

24 SAAT İÇİNDE 1000 DEPREM

İzlanda Meteoroloji Genel Müdürlüğü, patlamanın tam olarak nerede meydana geldiğinin ve boyutunun tespiti için bölgeye bir helikopter gönderildiğini açıkladı. Açıklamada, ilk belirlemelere göre, patlamanın Reykjavik'in güneyindeki Hagafell kasabası yakınlarında meydana geldiği belirtildi. Reykjavik'in çevresinde Ekim ayı sonundan bu yana çok sayıda deprem meydana gelmişti. İngiliz Guardian gazetesinde yer alan bilgilere göre bölge Kasım ayı içerinde 24 saat içerisinde 1000 depremle sarsılmıştı.

"GÜÇLÜ BİR PATLAMA GİBİ GÖRÜNÜYOR"

İzlanda Devlet Televizyonu'na (RUV) konuşan sivil savunma biriminden üst düzey polis yetkilisi Vidir Reynisson, yanardağın hızla patladığını ve patlamanın "çok büyük bir olay" gibi göründüğünü söyledi. Lavların yanardağdaki büyük bir çatlaktan her yöne akıyormuş gibi göründüğünü belirten Reynisson, "Güçlü bir patlama gibi görünüyor" dedi.

İzlanda Cumhurbaşkanı Gudni Johannesson önceliklerinin can kaybını önlemek olduğunu ancak doğanın korunması için de gereken tüm çabayı göstereceklerini söyledi. Başbakan Katrin Jakobsdottir ise bölgede kısa süre önce aldıkları savunma önlemlerinin olumlu bir etki yaratacağına inandığını belirtti.

SANİYEDE 200 METREKÜP LAV ORTAYA ÇIKTI

İzlandalı sismolog Kristin Jonsdottir saniyede yaklaşık 100 ila 200 metreküp lavın ortaya çıktığını, bu oranın bölgede daha önce meydana gelen patlamalardan birkaç kat daha fazla olduğunu söyledi. Polis acil durum ilan ederken, Grindavik kasabasına giden tüm yollar kapatıldı ve trafik yasaklandı. Bölgedeki işletmeler hızla kapatılırken, insanların sokaklarda dolaşması da yasaklandı.