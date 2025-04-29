İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı

(İZMİR)- Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli M.A., saklandığı dükkan içerisinde yakalandı.

İzmir Karabağlar'da İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin saklandığı dükkan içerisinde yakalanan M.A.'nın üzerinde yaptığı aramada, 13 bin 776 adet sentetil ecza maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 500 adet 9 mm fişek, 1 ader hasas terazi ve 0,5 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi.

Öte yandan, M.A.'nın uyuşturucu madde kullanmak ve evden hırsızlık olmak üzere birçok suçtan sabıka kaydı bulunduğu öğrenildi.