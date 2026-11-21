Darbe girişimi nedeniyle 27 yıllık hapis cezasını ev hapsinde çeken Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. DW'nin AFP, DPA ve Reuters'a dayanarak aktardığına göre 71 yaşındaki Bolsonaro, başkent Brasilia'daki DF Star Hastanesi'nde tedavi altında.

BAĞIRSAKLARINDA NEREDEYSE TAM TIKANMA

Bolsonaro'nun oğlu Carlos Bolsonaro, babasının cuma günü hastaneye götürüldüğünü ve yapılan muayenede "neredeyse tamamen bağırsak tıkanıklığı" tespit edildiğini X hesabından duyurdu.

Hastane yönetimi ise Bolsonaro'nun "karın şişkinliği" yaşadığını ve tetkiklerinin sürdüğünü açıkladı.

Carlos Bolsonaro, "Ağrı için ilaç veriliyor ve durumu cerrahi müdahaleye gerek kalmadan düzeltmek için ilk girişim yapılıyor" dedi.

2018'DEKİ BIÇAKLI SALDIRININ İZLERİ

Bolsonaro, 2018 seçim kampanyası sırasında karnından bıçaklanmasının ardından defalarca hastaneye kaldırılmış ve birçok ameliyat geçirmişti.

2019-2022 yılları arasında ülkeyi yöneten Bolsonaro, 2022 seçimlerinde bugünkü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya yenildikten sonra darbe planlamaktan geçen yıl mahkum edilmişti. Bolsonaro, solcu bir yargı cadı avının kurbanı olduğunu savunuyor. Eski lider, sağlık gerekçesiyle "insani ev hapsine" alınmıştı.

OĞLU GÖZALTIYI SUÇLADI

Carlos Bolsonaro, babasının sağlık sorunlarından tutukluluğu sorumlu tuttu. Babasının sağlığının hareketsizlik ve "her gün maruz kaldığı psikolojik işkence" nedeniyle cezaevinde her geçen gün kötüleştiğini öne sürdü.

Bolsonaro'nun bir diğer oğlu Flavio Bolsonaro ise ekim ayındaki devlet başkanlığı seçimini Lula'ya kaybetmiş, seçimden sonra Brezilya'dan ayrılarak ABD'nin Florida eyaletine yerleşmişti.

Kaynak: DW